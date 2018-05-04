Москва, 4 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Переход на почасовую оплату труда привел бы к повышению минимальной месячной зарплаты прочти до 17 тыс. рублей, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Депутаты фракции настаивают на переходе к почасовой оплате труда с базовым тарифом (в зависимости от квалификации сотрудника, сферы его деятельности, места работы) и тремя повышающими коэффициентами: территориальный, отраслевой и профессиональный.

«Реализация этой меры позволила бы гражданам получать на уровне тех же средних зарплат, которые декларируются сегодня, но только гарантированно, без всяких статистических манипуляций, сокращений, работы на две ставки», — уверен Миронов.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, но в феврале 2018 года отклонен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 мая в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до уровня прожиточного минимума — с 9489 рублей до 11 163 рублей. Это минимальный размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Работодатель не вправе платить меньше — за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности.