Москва, 4 мая, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Число участников пеших колонн парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, составит 13 тысяч человек, сообщил 4 мая главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

Советская открытка. Победа!

«В этом году количество участников пешей составляющей парадного расчёта увеличено до 13 тысяч человек», — цитирует Салюкова газета «Красная звезда».

Генерал добавил, что всего в торжественном мероприятии будут задействованы 33 парадных расчёта пешей колонны. В нее вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ Министерства обороны, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, представители других силовых ведомств.

Также второй год подряд в военном параде примет участие расчёт Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Напомним, в 2017 году численный состав участников включал 10 тысяч человек. Они прошли по Красной площади в составе 27 парадных расчетов.

Читайте также: 10 тысяч военнослужащих прошли парадом по Красной площади — фоторепортаж