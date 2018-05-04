Москва, 4 мая, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Новые комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» поступят на вооружение соединениям противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированных в Крыму. Произойдёт это уже в 2018 году, сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Mil.ru С-400

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«Продолжится в текущем году укрепление безопасности воздушного пространства на юго-западном направлении», — отметил Дворников.

В частности, в Крыму соединения ПВО будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

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По его словам, лётные части и части ПВО в Крыму перевооружены новейшими образцами вооружения на 100%. На военных аэродромах полуострова базируются современные истребители Су-30СМ, вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». На боевом дежурстве стоят С-400 «Триумф» и «Панцирь-С».

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Как сообщало ИА REGNUM, зенитный ракетный полк, оснащённый системой большой и средней дальности С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Феодосии в начале январе 2018 года. Через несколько недель к нему присоединился второй дивизион зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» предназначена для борьбы со всеми современными и перспективными средствами воздушно-космического нападения. Она способна поразить как самолеты-разведчики, так и оперативно-тактические баллистические ракеты. Каждый комплекс С-400 может вести одновременный обстрел 36 целей. Дальность действия С-400 достигает 400 км, система поражает цели на высоте до 30 км.