Москва, 4 мая, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Авиационные экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ проведут первую репетицию воздушной части парада над Красной площади в Москве сегодня, 4 мая, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Самолеты в небе

«Самолеты и вертолеты ВКС России проследуют в парадном строю над центром Москвы 4 мая приблизительно в 10:40 мск», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что первый тренировочный полет позволит экипажам вплоть до секунд выверить время выхода на заданные точки, а также удостовериться в том, что строй держится в воздухе точно и по всем правилам безопасности.

В этом году в военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Читайте также: На Параде Победы покажут новейшие армейские мотовездеходы. Видео

Так, в небе над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, а также бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в параде Победы будут участвовать несколько новейших образцов боевой техники, включая беспилотные летательные аппараты, боевые роботы, перспективные образцы вооружения, а также модернизированные истребители МиГ-31К, оснащённые новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

Читайте подробнее: Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» будет показан на параде Победы