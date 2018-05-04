«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном» благодаря шайбе Малкина
Питтсбург, США, 4 мая, 2018, 07:56 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Во втором периоде «Питтсбург» вышел вперёд, отличился нападающий Джейк Гюнцель. «Вашингтон» сравнял счёт благодаря шайбе Ти Джея Оши.
Спустя пять минут Евгений Малкин сыграл на добивании и забросил шайбу, ставшую в итоге победной в этом матче. Судья после долгого просмотра повторов принял решение засчитать гол.
В концовке третьего периода Джейк Гюнцель оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счёт.
Таким образом, «Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном» — 2:2. Пятый матч серии пройдёт 6 мая.
Плей-офф НХЛ. ½ финала — Восточная конференция. 4-й матч.
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
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