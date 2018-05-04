Питтсбург, США, 4 мая, 2018, 07:56 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Во втором периоде «Питтсбург» вышел вперёд, отличился нападающий Джейк Гюнцель. «Вашингтон» сравнял счёт благодаря шайбе Ти Джея Оши.

Спустя пять минут Евгений Малкин сыграл на добивании и забросил шайбу, ставшую в итоге победной в этом матче. Судья после долгого просмотра повторов принял решение засчитать гол.

В концовке третьего периода Джейк Гюнцель оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счёт.

Таким образом, «Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном» — 2:2. Пятый матч серии пройдёт 6 мая.

Плей-офф НХЛ. ½ финала — Восточная конференция. 4-й матч.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Читайте также: «Тампа» разгромила «Бостон» и вышла вперёд в серии