Москва, 4 мая, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 3 мая в положительной области. Рынок продемонстрировал схожую динамику с предыдущим днем (2 мая), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе европейских торгов цена на Brent снизилась до $72,46, на американской сессии — восстановилась до $74,06. Восстановлению цен помог дешевеющий доллар на фоне нисходящей коррекции, которая началась с азиатских торгов после заседания FOMC.

Цены на нефть снижаются неохотно, так как трейдеры ожидают введения новых санкций США против Ирана. Ходят слухи, что Трамп решил выйти из иранского ядерного соглашения до 12 мая.

А новые санкции приведут к сокращению экспорта нефти из Ирана, что положительно скажется на нефтяном рынке.

Сегодня, 4 мая, баррель Brent стоит $73,56 (-0,18%). Цена находится в коридоре 72,35—74,00. Выход цены вверх откроет покупателям путь к уровню $74,91, вниз — продавцам к $71,40.

Напомним, 3 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,35%, до $73,62 за баррель, WTI — на 0,72%, до $68,26 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $69,56 за баррель.

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