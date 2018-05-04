Хабаровск, 4 мая, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России — одна из самых антинародных инициатив правительства Дмитрия Медведева. Из всех регионов России звучат аргументированные возражения — власть их не слышит. Или делает вид, что не слышит. Для российского Дальнего Востока, для «северов» заслуженная тяжелым трудом в суровых условиях возможность уйти на отдых пораньше остается одной из немногих оставленных правительством преференций. И повышение станет настоящей катастрофой — Дальний Восток опустеет окончательно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Читайте также: Повышение пенсионного возраста — «противозаконно и антигуманно»

«Если анонсированное российским премьером Дмитрием Медведевым повышение пенсионного возраста будет претворено в жизнь и коснется Дальнего Востока вообще, а районов, приравненных к Крайнему Северу, особенно, масштаб катастрофы будет ужасен. Сколько лет из правительственных кабинетов раздаются громогласные заявления о «заботе» о дальневосточниках, о «развитии» Дальнего Востока! Но кроме пустых, ничего не значащих слов и заявлений — мы не видим ничего. Дальневосточники уже лишены почти всех преференций, которыми они пользовались во времена СССР, когда власть вела себя разумно, понимая, что в наши суровые края люди поедут только за высокими заработками и возможностью выйти раньше на пенсию. Что происходит сегодня на Дальнем Востоке? Создаётся впечатление, что федеральная власть просто зачищает Дальний Восток от местного населения! Вопрос: для чего? Или для кого? Ведь для жителей ДФО не сделано ровным счетом ничего. Цены на все — сумасшедшие. Что на продукты, которые не отличаются даже хорошим качеством, а стоят безумных денег. А сколько стоит одежда, обувь, детские вещи? Тем чиновникам, ответственным за развитие ДФО и публикующим отчеты о своих многомиллионных доходах, приехать бы, да пожить год-другой в дальневосточном поселке. Да на зарплату простого работяги! Поездить на наших пассажирских поездах, которые народ иначе как «скотовозками» не называет, полетать на наших самолетах, которые создают угрозу жизни людей, полечиться в наших больницах, пожить в аварийных бараках. Но этим чиновникам всё это не нужно. У них жизнь удалась, у них годовые доходы превышают размеры бюджетов некоторых дальневосточных поселков и небольших городков. А о людях они не думают. Куда пойдет 60-летний дальневосточник работать? У нас даже молодежь на работу устроиться не может, а людей старше 40 лет никто вообще на работу не берет. И что мы получим? Молодежь и люди среднего возраста будут бежать из ДФО в десять раз быстрей, чем сегодня. Это и есть политика правительства России в отношении Дальнего Востока? Это преступная политика. И остается только догадываться, с какой целью правительство Дмитрия Медведева действует именно так, а не иначе. В любом случае — ни о каком развитии ДФО в этой политике и речи не идет», — поделилась мнением с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР).

Читайте также: Пенсионеры Дальнего Востока бросают северные надбавки и бегут на юг РФ

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу Дмитрия Медведева о повышении пенсионного возраста жители России называют «антинародной и антигуманной». Особенно тревожит предстоящее повышение жителей Дальнего Востока, районов ДФО, приравненных к Крайнему Северу. Уже сегодня пенсионеры-дальневосточники бросают северные надбавки и уезжают на юг РФ. Правительство Дмитрия Медведева ранее уже лишило северян права на сохранение северных надбавок к пенсии при переезде в другие регионы России. Но пенсионеров не останавливает даже потеря копеечных, в общем-то, надбавок. Они все равно уезжают — на «большую» северную пенсию в ДФО не прожить. Если повышение пенсионного возраста коснется ДФО, из него уедут практически все жители — исчезнет всяческий смысл здесь жить.

Накануне выборов президента России, в марте 2018 года, глава правительства Сахалинской области Вера Щербина вызвала волну народного гнева в островном регионе, заявив, что у пенсионеров, уезжающих на юг и запад России, необходимо отбирать сахалинские пенсии. Сахалинцы были возмущены: они по 30−40 лет отработали на островах и убеждены, что заслужили свои пенсии.

«Мы, конечно, постараемся дожить до пенсии, даже назло кабмину Медведева. Но ситуация с трудоустройством сегодня такова, что подобное нововведение обречет людей на голод. У нас в ДФО 30% населения не охвачены никакой экономической статистикой. Эти люди работают в тени. Вовсе не потому, что они преступники, — просто другой работы у них нет. И что делать этим людям, когда они уже не смогут работать?» — задаётся вопросом хабаровский журналист и блогер Андрей Мирмович.

Бегство населения с Дальнего Востока усиливается под обещания правительства усиленно развить ДФО «уже в ближайшие годы». Отрицательное миграционное сальдо ДФО в 2017 году составило 17,4 тыс. человек. По прогнозу Росстата, в 2018 году оно увеличится в два раза.

Читайте также: «Повышение пенсионного возраста превратит ДФО в пустыню»