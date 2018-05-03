Нижний Новгород, 3 мая, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода вышли на стихийным митинг, возмущенные внезапно резко подскочившими счетами за отопление, в которых произвели перерасчет платы. За прошедший отопительный сезон перерасчет составил 3−12 тыс. рублей. Согласно информации, опубликованной в соцсетях, на митинг вышли 200−300 протестующих.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Движение было перекрыто на проспекте Ильича у дома №5. Проезд был блокирован грузовиком МАЗ.

Квитанции с высокими доплатами получили жители двух районов города от АО «Волгаэнергосбыт» (расчетная компания «Евросибэнерго»).

На митинг выезжал глава Автозаводского района Александр Нагин, сообщает «НТА-Приволжье». В пресс-службе администрации заверили, что глава района — на стороне митингующих. Он обещал, что в ситуации будет разбираться совместно с главой города Владимиром Пановым.

Мэр Нижнего Новгорода в свою очередь заявил, что платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами жителям Автозавода пока не нужно. Мэрия проводит проверку перерасчета, который совершила Автозаводская ТЭЦ по отношению к своим клиентам. В результате жители 420 домов получили квитанции на оплату коммунальных услуг с гораздо большей суммой, чем обычно. Мэр объяснил, что причиной произошедшего стал спор между Автозаводской ТЭЦ и домоуправляющей компанией «Наш дом». В ТЭЦ утверждают, что в 2017 году общедомовые счетчики вовремя не прошли поверку, поэтому их показания перестали учитывать. Отсюда и перерасчет. Однако в мэрии выяснили, что этот промежуток времени пришелся на лето, и услуг теплоснабжения жители не получали.

«Все надзорные органы сейчас занимаются этим вопросом, осуществляют проверочные мероприятия. Мы со стороны города будем защищать интересы жителей, потому что я как мэр считаю ситуацию крайне несправедливой. Искренне жаль, что это произошло», — сказал Панов. Решение по этому вопросу мэрия планирует принять 7−8 мая.

При этом в АО «Волгоэнергосбыт» сообщили, что в случае необходимости платить сразу крупную сумму жителям предоставят рассрочку на 12 месяцев. Также там уточнили, что корректировка размера платы произведена согласно действующему законодательству, а именно постановлению правительства РФ № 354 с 01.01.2017.

Между тем прокуратура Нижегородской области, по сообщениям СМИ, решила провести проверку в связи с возможными нарушениями при производстве ООО «Автозаводская ТЭЦ».

«В ходе проверки будут установлены основания перерасчета, произведенного ресурсоснабжающей организацией жителям многоквартирных домов, расположенных на территории Автозаводского и Ленинского районов, правильность определения доначисленных сумм», — сообщили в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в марте по итогам корректировку начислений ОАО «Теплоэнерго» вернуло жителям Нижнего Новгорода около 100 млн рублей. По фактическому потреблению новые счета выставили в отношении жителей 2 482 домов.

Генеральный директор компании Александр Котельников заявил, что «Теплоэнерго» готово перейти на расчеты с жителями не по 1/12 оплаты потребления в прошлом году, а по фактическим показаниям приборов учета ежемесячно.

«Мы неоднократно выступали с подобными инициативами, но для перехода на расчеты по-новому нужны законодательные изменения на федеральном уровне», — говорил Котельников.