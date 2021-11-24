Астана, 3 мая, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Европейский союз включил Казахстан в число стратегических партнеров, которым будут предоставляться особые условия технического и финансового содействия, заявил глава представительства Евросоюза в республике Траян Христ. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Европейская комиссия включила Казахстан в список стратегических партнеров наряду с Аргентиной, Индией и ЮАР. ЕС будет в пилотном режиме оказывать содействие этим странам и передавать передовой опыт и знание.

3 мая министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов принял Христа в связи с завершением его миссии. Стороны отметили, что подписание соглашения о расширенном партнерстве вывело отношения между Казахстаном и ЕС на качественно новый уровень.

«За заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Казахстаном и ЕС» Абдрахманов вручил представителю ЕС государственную награду — почетную грамоту Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2017 года в Страсбурге члены Европарламента одобрили соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Документ охватывает 29 сфер сотрудничества.

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