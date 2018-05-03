Сочи, Краснодарский край, 3 мая, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Россия полностью готова к приему чемпионата мира по футболу. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, открывая 3 мая в Сочи, на стадионе «Фишт», заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Kremlin.ru В ожидании чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Москва

Стадион был построен в 2013 году ещё к Олимпиаде-2014, а затем был реконструирован. Сегодня стадион вмещает в себя 45 тысяч зрителей, 42 тысячи мест участвуют в билетной программе ФИФА чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед заседанием Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осмотрели стадион, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин, открывая заседание Наблюдательного совета, подчеркнул, что работы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу практически завершены.

«Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства», — отметил Путин.

Он обратил внимание, что теперь многое зависит от глав регионов, которым предстоит принимать участников и гостей мундиаля.

«Нагрузка на регионы, на вас, уважаемые коллеги, на все региональные структуры вырастет в разы. Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы. Комфорт жителей, удобная логистика для гостей и спортсменов, автодорожная обстановка, культурные мероприятия — всё это забота регионов. Отдельно обращаю внимание на своевременное и надёжное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков. Причём имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, которые будут посещать болельщики», — сказал Путин, подчеркнув, что «смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей».

Президент обратил внимание, что у гостей чемпионата не должно быть никаких проблем с получением медицинской помощи, с безопасностью, с передвижением между городами-участниками.

«Отмечу, что Россия впервые за всю историю чемпионатов мира гарантировала болельщикам право бесплатного проезда. Для этого дополнительно предоставлено свыше 700 поездов», — подчеркнул президент.

«Этим летом в Россию приедут действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира. Но, конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики. И, думаю, будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу».

После заседания Владимир Путин и Джанни Инфантино провели встречу, на которой президент РФ поблагодарил главу FIFA за высокую оценку результатов работы по подготовке к чемпионату.

Джанни Инфантино, в свою очередь, отметил, что сегодня на России обращены взоры всего мира, а Россия готова к тому, чтобы провести незабываемый праздник спорта. Глава FIFA назвал работу по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу — 2018 уникальной.

«Со всего мира приедут многие сотни тысяч фанатов, болельщиков, для них это будет особое лето, лето радости, лето праздника, лето, которое им непременно запомнится и которое они проведут в России», — отметил Инфантино.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2018 года стартует в России 14 июня, продлится он до 15 июля. Матчи чемпионата примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саранск.