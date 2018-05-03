Санкт-Петербург, 3 мая, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Петербурге противники застройки парка Интернационалистов на юге города официально подали заявку на референдум о судьбе зеленой зоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в четверг, 3 мая, координатор инициативной группы Павел Швец.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский дворец, где находятся горизбирком и парламент Петербурга

Всего под заявкой подписались 527 петербуржцев. Документы приняли в Городской избирательной комиссии, чтобы проверить правильность их оформления. Затем, в случае одобрения Горизбиркома, заявка должна попасть в Законодательное собрание, где депутаты решат, проводить или не проводить общегородской референдум.

Напомним, местные жители протестуют против планов возведения гигантского торгово-развлекательного комплекса с океанариумом в районе парка Интернационалистов в Купчино. Ранее Смольный решил не возвращать огромному участку статус зеленых насаждений общего пользования и вновь поддержал проект застройки.

Владельцы компании «Оптима» не скрывают, что планируют построить комплекс в 190 тыс. кв метров, где океанариум вместимостью 750 человек займет лишь 12% площадей. Все остальные помещения займут торговые точки, кинотеатр, зона экстремальных видов спорта и прочее.

По закону, даже при нынешнем статусе обсуждаемой территории строить там можно только сооружения спортивной или культурной направленности. Однако, подчеркивают жители, более 50% площадей предполагаемого комплекса, согласно проекту, будет отведено под торговлю, иначе он не окупится.

Ранее активисты предложили правительству отдать инвестору другой участок — пустующую территорию, которая должна была пойти под резервный стадион «Зенита» в Купчино, пока клуб не отказался от этой затеи. Однако губернатор Георгий Полтавченко заявил, что не считает возможной такую рокировку, потому что непостроенный стадион еще может понадобиться — если город подаст заявку на летнюю Олимпиаду 2032 или 2036 годов.

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