Душанбе, 3 мая, 2018, 19:26 — ИА Регнум. В районе Рудаки Таджикистана для проведения восстановительных работ после схода селей привлечены местные жители и сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики, сообщили 3 мая в пресс-службе КЧС.

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В ведомстве отметили, что после проливных дождей ситуация в республике стабильная, а на селеопасных участках ведется наблюдение и проводятся профилактические и восстановительные работы.

Последние несколько дней в некоторых районах республики идут проливные дожди, что привело к подъему воды в реках и сходу селей. В районе Рудаки, Вахдат, Варзоб и Файзабад из-за схода селей перекрыло автомобильные дороги.

Кроме этого, грязевая и каменная масса разрушила вспомогательные ограждения в селах и частично заполнила приусадебные участки.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев в Таджикистане произошло 89 чрезвычайных ситуаций, в результате чего погибли 30 человек. Для устранения последствий стихии было направлено около $90 тыс.