Москва, 3 мая, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Министерство финансов предлагает ввести в России налог на доходы самозанятых граждан. Об этом 3 мая сообщил журналистам замглавы ведомства Илья Трунин.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

«Мы будем предлагать новый специальный налог — налог на профессиональный доход. Это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников», — приводит слова замминистра ТАСС.

Как ожидается, данная мера затронет репетиторов, нянь, домработниц и других людей, оказывающих услуги в частном порядке.

Минфин предлагает определить ставку налога в размере 3% для граждан, оказывающих услуги физическим лицам, и 6% — для оказывающих услуги юридическим лицам. Платить налоги самозанятые смогут через специальное мобильное приложение.

Как ожидается, переход на налогообложение по данной схеме может быть запущен уже с 2019 года в пилотном режиме в нескольких российских регионах.

По словам Ильи Трунина, документ с соответствующими предложениями в общих чертах подготовлен Минфином и в мае будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в настоящее время для самозанятых граждан в России действуют налоговые каникулы. В апреле правительством был внесён законопроект об их продлении до конца 2019 года.