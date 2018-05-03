Москва, 3 мая, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Сценарий предстоящей инаугурации президента России Владимира Путина не претерпел серьёзных изменений по сравнению с прошлыми церемониями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кортеж президента

«Много сейчас пишут насчёт того, что не будет переезда, но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль», — приводит слова Пескова телеканал RT.

Пресс-секретарь напомнил, что в 2012 году Владимир Путин заступал на президентский пост с должности премьер-министра, теперь же «необходимости в этом переезде нет».

Тем не менее, по его словам, кортеж каким-то образом всё же будет использоваться в ходе церемонии, так как президент «переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлёвский дворец»

«Как это будет церемониально — все эти нюансы сейчас дорабатываются», — сказал Песков.

Как передавало ИА REGNUM, церемония вступления в должность президента России назначена на 7 мая. Ранее сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что инаугурация может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве.