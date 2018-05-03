Орел, 3 мая, 2018, 16:23 — ИА Регнум. В Орловской области при установке аттракционов — надувных батутов — в качестве подсобного материала использовали баннеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. После того, как об этом рассказали местные СМИ, баннеры оперативно убрали, объяснив ситуацию «недомыслием». Однако в Следственном управлении СКР по региону начали доследственную проверку.

Александр Поляков Ветераны Тихоокеанского флота

О том, что площадку под новым надувным аттракционом в Городском парке культуры и отдыха выстелили старыми баннерами с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, накануне, 2 мая, сообщило издание «Орелград», сопроводив сообщение фотографиями.

Сегодня, 3 мая, пресс-служба администрации города сообщила, что такой факт действительно имел место, однако баннеры уже убрали.

По словам директора парка Анны Чистяковой, территория, на которой установили этот батут, находится в аренде у ИП Парамонова.

«1 мая в парке без перерыва шли праздничные мероприятия, с 7:00 до 22:00. Уже вечером, после демонтажа аттракционов, мои сотрудники показали мне публикацию в СМИ с этим баннером. Проверили — действительно под батутом лежат фотографии ветеранов. Естественно, мы тут же убрали баннер, а я связалась с арендатором для выяснения обстоятельств. Оказалось, что они в свое время купили его у рабочих, которые демонтировали билборд на ул. Герцена», — пояснила Анна Чистякова.

«Вопиющий инцидент произошел в результате недомыслия отдельных людей», — подчеркнули в пресс-службе администрации города.

Между тем ситуацией заинтересовались следователи — региональное СУ СКР по региону начало проверку. Теперь им предстоит выяснить все обстоятельства и установить, было ли это «недомыслием» или чем-то иным.