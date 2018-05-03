Кливленд, США, 3 мая, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер авиакомпании Southwest Airlines с треснувшим иллюминатором совершил аварийную посадку в Кливленде в штате Огайо (США). Об этом сообщает 3 мая портал Cincinnati.com.

Tomás Del Coro Самолёт Southwest Airlines

Отмечается, что один из слоёв остекления иллюминатора нарушился по время полёта рейса №957 из Чикаго в штат Нью-Джерси. По сообщению пресс-секретаря авиакомпании Бренди Кинг, давление в салоне воздушного судна не снижалось, также пилоты не объявили о чрезвычайной ситуации перед посадкой.

Также сообщается, что самолет был направлен в аэропорт Кливленда для осмотра и техобслуживания. Сообщений о пострадавших не поступало. На фотографиях, сделанных пассажирами, виден иллюминатор с большой трещиной.

Напомним, две недели назад рейс той же компании Southwest Airlines, летевший из Нью-Йорка в Даллас, совершил аварийную посадку после того, как в результате взрыва двигателя был повреждён фюзеляж самолета и погиб один пассажир.

Воздушное судно, на борту которого находились 143 пассажира и пять членов экипажа, совершилj экстренную посадку в международном аэропорту Филадельфии. Пострадавшие пассажиры были доставлены в лечебные учреждения.

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