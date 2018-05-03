Москва, 3 мая, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста обострит конкуренцию на российском рынке труда, считает экономист Василий Колташов. Об этом он 3 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее заявление главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

«У нас молодым людям и так очень трудно устроиться, — сказал Колташов. — А в условиях, когда они будут конкурировать с большой группой граждан РФ предпенсионного возраста, это едва ли поспособствует росту оплаты труда. Скорее, это отрицательно отразится на цене рабочей силы. Откуда возьмутся рабочие места для тех людей, которые должны были бы по прежним правилам отправиться на пенсию и освободить места для другого поколения? Они этого не сделают и останутся на рынке труда. Будут вынуждены работать».

При этом Колташов заметил, что правильнее было бы предложить гражданам РФ варианты выбора, когда они имеют возможность выйти на пенсию по достижении установленного законом возраста или позднее, но с правом получения повышенной пенсии.

«Но Медведев предлагает другой путь, — констатировал экономист. — Я вижу здесь скрытую месть Владимиру Путину. Возможно, это покажется странным, но зачем накануне инаугурации делать такие непопулярные заявления? Что это — признание того, что Медведев не будет главой правительства и будет другой кабинет? Или это просто попытка подпортить процедуру?»

Также Василий Колташов обратил внимание на то, что предложение о повышении пенсионного возраста — это традиционная идея Международного валютного фонда.

«МВФ всегда и везде продвигает это, — заявил экономист. — Достаточно ли рабочих мест, недостаточно ли, много молодежи или нет — плевать, МВФ просто продвигает эту повестку. Цель — ухудшить ситуацию на рынке труда и удешевить рабочую силу в конечном итоге. Эта мера ни на что другое не нацелена».

Впрочем, есть ещё и политический момент.

«Не является ли заявление Медведева частью игры внутри правящего класса, направленной на то, чтобы сформировать удобный для Запада кабинет и таким образом ослабить внешнее давление? — задался вопросом Колташов. — Не создавать ни технический кабинет министров, ни кабинет народного доверия, а сформировать откровенно неолиберальный кабинет, который декларирует меры, прописанные МВФ, то есть, в сущности, США».

Напомним, что 28 апреля в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о повышении пенсионного возраста, заявил:

«Экспертиза уже достаточно серьёзная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу так или иначе государству придётся принимать», — сказал Медведев.

Соответствующие решения, как подчеркнул Медведев, «должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем».

Отметим также, что Медведев уже не первый раз поднимает этот вопрос. До этого, 11 апреля, отвечая на вопросы после выступления с отчётом перед депутатами Госдумы о деятельности правительства за шесть лет, премьер заявил, что решение о повышении пенсионного возраста уже назрело и по этому вопросу необходимо определяться.

«В момент установления пенсионного возраста — в 30-е годы — продолжительность жизни была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас. Она была 39−41 год. Можно посчитать, как это соотносится с пенсионным возрастом», — сказал Медведев.

Кроме того, он добавил, что сейчас мы живем в другой стране и в другой медицине, с чем, разумеется, спорить никто не стал. В конце концов, всем ведь известно, благодаря кому и страна, и медицина стали «другими».