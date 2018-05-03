Москва, 3 мая, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В параде Победы в Москве 9 мая 2018 года примут участие модернизированные истребители МиГ-31К, оснащённые новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщил на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Взлёт МиГ-31БМ с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», закреплённой в нижней точке подвески на корпусе истребителя-перехватчика

По его словам, также на параде будут представлены зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Будут показаны современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

Помимо истребителей-перехватчиков МиГ-31, над Красной площадью пролетят истребители Су-57, Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22МЗ.

По площади пройдут 190 единиц перспективной техники, «определяющей современный облик армии России», сказал Шойгу. Генеральная репетиция парада Победы состоится 6 мая.

Ранее президент РФ Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе послания Федеральному собранию в начале марта. Ракета способна развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука) и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Комплекс в декабре 2017 года заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Носителем новейшего гиперзвукового оружия стал истребитель-перехватчик МиГ-31.

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