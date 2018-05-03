Москва, 3 мая, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В январе-марте 2018 года Турцию посетили 5,12 млн иностранных туристов. Это на 35% выше показателей за аналогичный период 2017 года, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Mbilgen Анталья

В Топ-5 ключевых въездных рынков Турции попала и Россия. За I квартал 2018 года российский турпоток в эту страну вырос на 68%. За январь — март в Турцию приехали более 231 тыс. человек.

В АТОР отметили, что это самый выдающийся показателем российского рынка за последние три года.

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В общем въездном потоке Турции доля российского рынка составила 4,52%.

С ростом турпотока доходы Турции выросли на 31%. За январь-март они составили $4,25 млрд.

По данным АТОР, в среднем, каждый иностранный турист потратил в Турции в I квартале $682.

В 2018 году в Турции ждут около 6 млн туристов из России

В 2018 году Минтуризм Турции ждет в стране порядка 40 млн зарубежных гостей (изначально ожидали 38 млн человек), из них 6 млн российских туристов. Предполагается, что доход составит $32 млрд.

Напомним, в 2017 году в Турции побывали 32,4 млн иностранных туристов, из них 4,7 млн туристов из России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года российские туроператоры прогнозировали, что летом 2018 года цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017 сезона. По их мнению, стоимость может вырасти, если вырастет турпоток из Европы.

Напомним, в конце 2015 года власти России запретили чартерные полёты в Турцию, после того как на границе Сирии и Турции турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик.

После того, как президент Турции Реджеп Эрдоган извинился за этот инцидент, чартерные рейсы из России на курорты Турции были возобновлены в 2016 году.

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