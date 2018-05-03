* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 3 мая, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Представителям секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось оспорить в судебном порядке изъятие в собственность государства ранее принадлежавшего этой структуре крупного имущественного комплекса в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга от 7 декабря 2017 года, которым суд первой инстанции удовлетворил исковое заявление прокуратуры Курортного района и изъял в собственность государства имущественный комплекс из 16 объектов недвижимости, сообщили 3 мая в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В составе комплекса — земельные участки, жилые дома, здания в курортном поселке Солнечное общей кадастровой стоимостью 881,4 млн рублей. Ответчиком по иску прокуратуры было юридическое лицо «Общество сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania), зарегистрированное в штате Нью-Йорк, США.

Районный суд установил, что еще в 2000 году религиозная организация в виде «пожертвования» передала принадлежавший ей комплекс в собственность упомянутого «Общества сторожевой Башни». Как установил суд, эта сделка была мнимой, ведь после передачи имущества в собственность иностранному юрлицу местная структура продолжала в полном объеме пользоваться комплексом. Решением Сестрорецкого суда недвижимое имущество было обращено в собственность РФ.

Не согласившийся с решением районного суда, ответчик обратился в Санкт-Петербургский горсуд, попросил решение первой инстанции отменить и вынести новое, отказав в удовлетворении заявленных в иске требований прокуратуры в полном объеме.

В жалобе ответчик утверждал, что Сестрорецким судом якобы неправомерно применены санкции, предусмотренные Законом о противодействии экстремизму, ссылался на нарушение Конвенции и защите прав человека и основных свобод.

«Представитель Общества, через переводчика, сообщил коллегии о необходимости рассматривать дело без оглядки на политические процессы, происходящие между РФ и США, разъяснив, что на всё воля Божья», — отметили в пресс-службе горсуда.

Рассмотрев жалобу, апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций была прекращена. Имущество организации подлежит обращению в собственность Российской Федерации. В июле 2017 года апелляционная коллегия Верховного суда РФ подтвердила этот вердикт.

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Напомним, «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — международная религиозная организация, которая до 1931 года называлась «Исследователи Библии». Ее вероучение имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве (антитринитарии), но отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий, что затрудняет его классификацию. Главный религиозно-административный центр находится в Бруклине (Нью-Йорк, США). Эта организация имеет все признаки секты.