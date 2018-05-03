Бостон, США, 3 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Спрос на смартфоны снижается в связи с увеличением срока их службы, к такому выводы пришли аналитики из Strategy Analytics.

Смартфоны

В компании проанализировали данные о продажах устройств в первом квартале 2018 года и пришли к выводу, что объем спроса сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 345 млн единиц.

«Мировые продажи смартфонов сократились на — 2% в год, достигнув 345 миллионов единиц в первом квартале 2018 года. Вялый спрос в гигантском Китае затянул весь мировой рынок», — говорится в резюме к отчету.

Отмечается, что владельцы гаджетов стали реже менять свои устройства, и уже не так активно стремятся обладать самыми новыми моделями. В свою очередь производители не предлагают покупателям принципиально новые устройства, все остается в пределах одних и тех же технологий.

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Несмотря на указанное снижение, в первом квартале 2018 года компании Samsung удалось вернуть себе первое место по количеству проданных устройств. За три месяца текущего года компания реализовала 78,2 млн, что хуже прошлогоднего показателя — 80,2 млн.

Аналитики подчеркнули, что хорошие позиции продемонстрировали две китайские компании — Huawei и Xiaomi. Им удалось увеличить продажи на 14% и 25% соответственно даже «несмотря на препятствия политического характера со стороны США», говорится в отчете.