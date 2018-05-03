Москва, 3 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В России за последний год заметно увеличилась доля граждан, которые ни на чем не экономят. Так, если 2016 году такой ответ давали 11% опрошенных, в 2017 году — 18%, то при нынешнем опросе об этом заявили 24% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

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При увеличении числа не экономящих сократилась и доля тех, кто продолжает экономить — с 82% в 2017 году до 76% в 2018 году.

При этом число граждан РФ, которые признались в продолжающейся экономии по тем или иным статьям расходов, значительно сократилось, а по некоторым — практически сошло на нет.

Больше всего респондентов экономят на еде (17%), но этот показатель сократился более чем вдвое по сравнению с 2017 годом.

12% респондентов заявили об экономии на путешествиях (в 2017 году — 30%).

С осторожностью покупают новую одежду и обувь 9% (в 2017 году — 33%). На развлечениях экономят 6% опрошенных, на алкоголе и сигаретах — 5%, на ресторанах — 4%.

В 2017 году на деликатесах экономили 30% респондентов, в 2018 году такой ответ дали только 6% участников опроса.

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По ряду других расходов, об экономии на которых в 2017 году заявляли от 10 до 20% жителей России, доля аналогичных ответов в 2018 году снизилась до 1−4% или вообще оказалась равна нулю.

Об экономии на покупке различных гаджетов заявили 2% респондентов (в 2017 году — 15%).

По 1% опрошенных экономят на косметике, медицинских услугах, оплате транспорта и занятиях спортом

Стоит отметить, что об экономии на услугах мобильной связи не заявил ни один из участников опроса.

В опросе приняли участие 1500 граждан РФ в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России экономят на продуктах питания, но подавляющее число граждан не готовы мириться с падением качества своей жизни ради снижения цен.

Так, 88% опрошенных не согласны на снижение качества продуктов ради установления более низких цен на продукты первой необходимости.

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