Москва, 3 мая, 2018, 12:06 — ИА Регнум. На торгах 2 мая нефть марки Brent успела побывать на недельных минимумах в районе $72,40 и сократить потери, закрывшись немногим выше отметки $73. Котировки воздержались от более масштабной просадки, несмотря на «медвежий» отчет из США и сохранение высоких позиций индекса доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

eluela31 Нефть

По данным министерства энергетики США, на прошлой неделе запасы сырой нефти подскочили на 6,2 млн баррелей. Это втрое выше прогнозов и гораздо выше оценки API. Более того, запасы бензина подросли на 1,7 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение объемов, а запасы в Кушинге увеличились на 0,4 млн баррелей.

«Немаловажно и то, что американские производители продолжили наращивать объемы добычи. На сей раз производство повысилось на 0,3%, до нового рекорда на уровне 10,619 млн баррелей в день», — отметил эксперт.

Однако рынок довольно стойко перенес этот негатив за счет сохраняющихся надежд на выход США из ядерной сделки с Тегераном и, как следствие, введение санкций в отношении экспорта иранской нефти.

По его мнению, это будет способствовать более интенсивному снижению мировых запасов углеводородов наряду с усилиями стран ОПЕК+ и вынужденным масштабным сокращением добычи в Венесуэле из-за глубокого экономического кризиса.

«Ожидания повторного введения ограничений против Ирана в ближайшие дни продолжат поддерживать сырьевой сегмент», — полагает Мащенко.

С технической точки зрения, Brent накануне едва удержалась над 20-дневной скользящей средней, которая проходит в районе вышеупомянутых минимумов недельной давности.

«С другой стороны, на краткосрочных графиках попытки подъема актива ограничиваются 200-часовой скользящей средней, которая сейчас проходит в районе $73,60. Чтобы удержаться от новой волны фиксации прибыли по лонгам, в ближайшее время Brent необходимо вернуться выше этой области», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть: тенденция к снижению сохраняется