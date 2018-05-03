Ереван, 3 мая, 2018, 11:00 — ИА Регнум. 3 мая парламент Армении приступил к обсуждению своей рабочей повестки, кворум депутатов, в отличие от 2 мая, был обеспечен, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, парламентарии обсуждают кандидатуру на пост судьи в Конституционном суде. Президент республики предложил на вакантное место судьи кандидатуру Эмиля Бабаяна — советника президента Республики Арцах. Сегодня же по регламенту парламента представители правительства должны отвечать на вопросы депутатов.

Накануне лидер народных протестов Никол Пашинян на вечернем митинге призвал своих сторонников прекратить акции протеста. В интервью газете «Коммерсантъ» он заявил, что политическую ситуацию в стране можно переломить «нежно», а смена власти в стране может длиться «сколько нужно». Пашинян также оценивает реакцию России на события в стране как «очень хорошую». «Нас заверили, у нас создалось такое впечатление, что они [имеются в виду российские власти — прим.] уважают движение и мнение армянского народа, что они не будут вмешиваться в наши внутренние дела», — цитирует его газета.

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в ходе телефонной беседы с президентом Армении Арменом Саркисяном подтвердила содействие Евросоюза усилиям по строительству в Армении процветающего и демократического общества, говорится в сообщении пресс-службы президента Армении. Стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении и подчеркнули важность разрешения ситуации посредством конструктивного диалога, исключительно в рамках Конституции и закона.

Между тем в ходе сегодняшнего заседания правительства ожидается принятие отставки двух глав областных администраций — Ширакской и Арагацотнской. Оба региона возглавляли представители АРФ «Дашнакцутюн», которая 26 апреля заявила о выходе из правящей коалиции и поддержке народного движения. До этого посты оставили трое исполняющих обязанности министров в правительстве от АРФД.

Тем временем оппозиционный блок «Елк» собирает подписи для выдвижения кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Голосование по выборам премьер-министра назначено на 8 мая в ходе специального заседания парламента. Для выдвижения кандидатуры необходима треть (35) голосов депутатов. Правящая партия заявила 2 мая, что не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит кандидатуру, предложенную третью парламентариев.