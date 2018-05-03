Симферополь, 3 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В отношении бывшего руководителя администрации Симферополя Геннадия Бахарева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид с Ай-Петри

В частности, по данным пресс-службы МВД по Республике Крым, бывший столичный мэр подозревается в незаконном использовании муниципального земельного участка. Предположительно, речь идёт о предоставленной когда-то со стороны администрации города площадки под базу для симферопольских дорожников.

«Являясь должностным лицом городской администрации, экс-чиновник в нарушение положений действующего законодательства передал одной из коммерческих организаций для использования в её финансово-хозяйственной деятельности принадлежащий муниципалитету земельный участок общей площадью около 5 тысяч кв. м с находящимися на нём объектами недвижимости — мастерской, хозяйственно-бытовыми и складскими помещениями», — говорится в сообщении крымских правоохранителей.

По версии следователей, из-за того, что документация не была оформлена соответствующим образом, арендная плата за земельный участок не начислялась и, соответственно, в бюджет не поступала. Тем самым город недополучил более 3,2 миллиона рублей доходов.

«В настоящее время следственным подразделением МВД по Республике Крым экс-главе администрации муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет», — уточнили в МВД РК.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Вы по поводу уголовного дела звоните. Я не комментирую эту информацию. Всё нормально», — заявил корреспонденту ИА REGNUM сам Геннадий Бахарев.

Также отметим, что в кулуарах администрации Симферополя говорят, что Геннадий Сергеевич заключил сделку со следствием и отделается штрафом.

Как сообщало ИА REGNUM, Геннадий Бахарев занимал пост главы администрации крымской столицы с осени 2014 года. За время его работы общественность города неоднократно выступала за его отставку из-за неудачной реконструкции центра Симферополя и хаотичной вырубкой деревьев в городе. Помимо этого с именем чиновника постоянно связывали плохую организацию движения транспорта в городе, в результате чего Симферополь погряз в «пробках», некачественный ремонт дорог и слабую борьбу со стихийной торговлей. 29 августа 2017 года Геннадий Бахарев написал заявление об уходе по состоянию здоровья.