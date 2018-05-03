Москва, 3 мая, 2018, 10:50 — ИА Регнум. По делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» будет проведён ряд дополнительных экспертиз, в настоящее время устанавливаются все чиновники, причастные к трагическому событию. Об этом заявила 3 мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

По её словам, расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре потребовало проведения сложных исследований.

«В их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска», — сообщила Петренко.

Также отмечается, что на сегодняшний день следователи предъявили обвинение восьми фигурантам. Это техдиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев; управляющая торговым центром Надежда Судденок; гендиректор Юлия Богданова; начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова; глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко; сотрудник этой же компании Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

По словам представителя СКР, следователи продолжают работу по установлению других чиновников, причастных к пожару в «Зимней вишне».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» начался днём 25 марта. С огнём удалось справиться лишь к утру следующего дня. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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После произошедшего МЧС РФ и прокуратура начали масштабные проверки всех торгово-развлекательных центров страны и обнаружили в каждом втором нарушения правил противопожарной безопасности.

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