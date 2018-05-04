Астана, 4 мая, 2018, 04:11 — ИА Регнум. О чем говорит картина внешнеполитического взаимодействия стран, складывающаяся в Казахстане и Средней Азии, рассказывает автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Средняя Азия

Раздающиеся то тут, то там мнения экспертов по поводу Казахстана и Средней Азии, «уходящих от России», не имеют под собой достаточно оснований. Чтобы понять это, стоит присмотреться к этому региону не как к чьему-то придатку, а серьезно вникнув в ту систему естественных связей и конфликтов, складывавшихся в истории народов, населяющих страны региона на протяжении многих столетий.

В постсоветский период регион часто становился ареной противостояния различных сил, инспирированных из далекого зарубежья. И нынешний момент, характеризующийся относительным затишьем, может стать благом для тех участников среднеазиатского диалога, которые смогут воспользоваться им в целях восстановления дружбы между соседними народами, преодоления навязанных конфликтов и укрепления исторических смыслов, традиционно питавших высокую культуру Средней Азии. Недаром для демонстрации единени, собрались президенты четырех государств и председатель меджлиса Туркмении в день, предваряющий праздник Наурыз — тюркский Новый год.

Как видят будущее своего региона Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения и в чем выражаются их стремления уже сейчас, читайте в статье: Казахстан и Средняя Азия: уходят ли они от России к США?

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