Село Актаныш, Татарстан, 3 мая, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В Татарии на фоне закупки мебели в кабинет главы и в иные помещения исполкома Актанышского района, руководить которым в декабре 2017 года отправили экс-министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова, назревает скандал. В районе, который в рейтинге муниципальных образования республики за 2017 год занял 15-е из 45 мест, планируется потратить почти 2,4% доходной части годового бюджета (1,67 от 704,2 млн рублей) на мебельный лот. В списке закупки — стол со столешницей из массива бука, облицованный вставками из кожи и «шпоном ценных пород древесины», кресла из натуральной кожи и гипоаллергенной экокожи и многое другое. Торги пройдут 7 мая 2018 года, но уже сейчас казанские общественные организации подняли шум в местных СМИ, предлагая сэкономить бюджетные средства, и нашли более дешёвые аналоги мебели. Предложенные ими варианты существенно ниже тех, что планирует закупить исполком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Чужие деньги» реж Норман Джуисон. 1991. США Успех

Начальная цена мебельного лота — 1 670 510 рублей, поставить товар победитель должен до 1 июня 2018 года. Кабинет руководителя планируют обновить столом, каркас которого изготовлен из ДСП, облицованного шпоном ценных пород древесины, и отделан профильными планками из бука. При этом столешница стола должна состоять из рамы, изготовленной из массива бука со вставками, облицованными кожей. Приставной стол также должен иметь на столешнице кожаные вставки, а сам выполнен «из комбинированных древесных материалов с применением элементов из массива древесины и вставок, облицованных шпоном». Схожее оформление должна иметь приставная и подкатные тумбы, стол переговоров, столешница которого должна быть «с покрытием натуральной кожей, по контуру отделываться массивом бука с декоративным вырезом».

Кресло для бывшего министра Энгеля Фаттахова, до работы в правительстве РТ руководившего Актанышским районом в статусе главы (1998−2012 годы), подбирают с обивкой из натуральной кожи и деревянным каркасом, деревянными подлокотниками.

Для приёмной руководителя планируется закупить стойку ресепшена с каркасом из «ЛДСП высокого качества Эггэр», шкаф для документов со стеклом, шкаф для одежды, двухместный диван с обивкой из натуральной кожи, стулья Бароччи или эквивалент с обивкой из натуральной кожи и деревянным каркасом.

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Для вернувшегося в родные края Энгеля Фаттахова, который ушёл с поста министра в начале декабря 2017 года, «расплатившись» должностью за языковой скандал, решили заменить не только кабинетную мебель, но и оснащение кабинета совещаний. Туда планируется закупить стол для переговоров с кожаными вставками, выполненный «из комбинированных древесных материалов с применением элементов из массива древесины и вставок, облицованных шпоном». При этом на столешницах также должен присутствовать массив бука. Будут также закуплены десять кресел Chairman или эквивалентов с обивкой натуральной кожей, 35 стульев Бароччи цвета «тёмный орех» и обивкой из кожи.

Для комнаты отдыха в здании исполкома хотят закупить кухонный гарнитур, обеденный овальный стол, шкаф для одежды, шесть стульев с обивкой из гипоаллергенной прочной экокожи и диван с обивкой из натуральной кожи.

Напомним, пока власти обновляют дорогостоящей мебелью свои кабинеты, в сельских поселениях Актанышского района в рамках самообложения с сельчан собирают средства на насущные нужды бюджета. Из 32 тыс. жителей муниципального образования на трудоспособное население приходится 45%. Если со всех них собрать по 500 рублей, то общая сумма составит 7,2 млн рублей.

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19 ноября 2017 года в 26 сельских поселениях района прошли референдумы по самообложению, по результатам которых жители должны внести по 500 рублей на благоустройство, содержание кладбищ и дорог. К примеру, в Актанышском сельском поселении, где и находится здание исполкома, эти средства планируется пустить на содержание кладбищ, обустройство автостоянки возле лыжной базы, благоустройство тротуаров по пяти улицам и дренажную систему многоквартирных домов. Не платить взнос могут только студенты-очники, инвалиды I, II и III группы. Все остальные, включая одиноких, многодетных родителей и пенсионеров без инвалидности, должны будут сделать этот «добровольный взнос». Бюджет республики сверх каждого собранного рубля добавит району ещё 4 рубля в виде межбюджетного трансферта.

Общественность возмутилась тому, что, с одной стороны, власти собирают деньги с небогатых пенсионеров на нужды бюджета, а другой рукой из него же тратят на мебель из натуральной кожи и вставками из ценных пород древесины. Тем более стоимость лотов соразмерна цене трёхкомнатной квартиры в райцентре Актаныш.

«Руководитель исполкома на такую сумму, за которую многие влезают в долги, решил обставить свой новый офис. Вернувшись из Казани в родное гнездо, Энгель Навапович, видимо, решил украсить всё по-столичному», — отмечает общественность и предлагает более дешёвые варианты мебели, которая внешне не уступает заявленной, но экономит средства бюджета.

В аукционной документации есть спецификация на мебель, предоставленная ООО «Регион Лидер» из Набережных Челнов, которым руководит Рамиль Гаязов. У бизнесмена помимо этого есть ООО «Зим-4», производящее мебель.

В спецификации отмечается, что стол руководителя оценивается почти в 165 тыс. рублей, а стол переговоров — в 198,9 тыс. рублей.