Вашингтон, 3 мая, 2018, 07:33 — ИА Регнум. 27 апреля, пятница: «Питтсбург» преодолел сопротивление «Вашингтона» в первом матче серии.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

27 апреля великий российский снайпер «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в очередной раз на пути к Кубку Стэнли встретился со своим заклятым врагом из «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадский супер-игрок этого столетия снова был готов остановить своего главного соперника во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.

Противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга» в борьбе за главный кубок мирового хоккея берёт начало в 1991 году, когда команды впервые встретились между собой на стадии плей-офф. Вплоть до 2009 года между командами было сыграно ещё шесть серий до четырёх побед, где лишь однажды победу смогли одержать «Кэпиталз» в первом раунде плей-офф 1994 года. В 2009 году противостояние Овечкина и Кросби расширило свои границы до почти ежегодных поединков в плей-офф. В том году в полуфинальной серии впервые в плей-офф сошлись Овечкин и Кросби, соответственно представлявшие «Вашингтон» и «Питтсбург».

Та серия между командами подавалась, как противостояние двух главных звёзд лиги. По итогам семи встреч «Питтсбург» оказался сильнее своих коллег из Вашингтона и успешно прошёл дальше. Через семь лет Овечкин и Кросби повторно встретились в рамках плей-офф, но к тому времени накал страстей усилился благодаря Евгению Малкину, ставшего мировой звездой хоккея в ходе своего пребывания в лиге. В 2016 году фаворитом в серии считали «Вашингтон», который во главе с Александром Овечкиным и его бравым партнёром Евгением Кузнецовым добыл «Президентс Трофи» как клуб, набравший больше всех очков в регулярном чемпионате.

К сожалению для поклонников «Александра Великого», которые уже видели «Лорда Стэнли» в его руках, «Питтсбург Пингвинз» одержал победу в той серии по исходу шести матчей. Звёздная тройка «пингвинов» того года Кессел-Бонино-Хагелин передвинули лидеров клуба Кросби и Малкина на вторые роли, показав лидерские качества и способность вывести команду из трудной ситуации. На шестой минуте овертайма шестой встречи четвертьфинальной серии между «Вашингтоном и «Питтсбургом» Ник Бонино забросил решающую в серии шайбу и отправил Кузнецова с Овечкиным на домашний чемпионат мира, проводившийся в Москве и Санкт-Петербурге в мае 2016 года. В начале июня того года «Питтсбург Пингвинз» отмечали победу в розыгрыше Кубка Стэнли, после шестого матча финальной серии против «Сан-Хосе Шаркс».

В следующем году команды снова пересеклись в плей-офф Кубка Стэнли, почти повторив сценарий прошлого года. «Вашингтон Кэпиталз» снова взяли «регулярку», и на этот раз болельщики и вся хоккейная общественность были уверены в триумфе «вашингтонцев». Тем не менее «Питтсбург» повторил успех прошлого сезона и вырвался в полуфинал по итогам семи матчей благодаря Кросби и его компании, за чем последовал второй Кубок Стэнли подряд, когда в финале были повержены «хищники» из Нэшвилла. Станет ли этот год исключением в противостоянии двух легендарных хоккеистов — покажет лишь время и их воля к победе.

Противостояние 2018 года между Пенсильванскими «пинвгинами» и «Вашингтоном» началось с мощной поддержки своей команды болельщиков «Кэпс» на «Кэпитал Уан-Арена». Комментаторов встречи было еле-еле слышно из-за дружественных кричалок вашингтонских болельщиков. Между тем первая минута встречи сопровождалась первым опасным моментом со стороны «Кэпиталз». Овечкин, получив шайбу в нейтральной зоне, выполнил передачу в разрез на быстроногого Евгения Кузнецова, который мастерски переиграл вратаря броском в противоположный угол — 1:0, «Вашингтон» успешно начинает матч. Ближе к середине периода Кузнецов был в шаге от оформления второй шайбы в ворота соперника. Выкатившись за ворота, Евгений всеми силами пытался перевести шайбу в створ, но шайба пролетела у «ленточки» ворот, после чего Крис Летанг молниеносно выбросил шайбу подальше от зоны действий. Спустя пару минут из-за неосторожной игры в защите «Вашингтон» чуть не лишился преимущества в счёте, но штанга отразила бросок Доминика Симона.

Позднее «Питтсбург» куда резвее стал играть на чужой половине площадки, но Брейден Холтби серьёзно подготовился к серии и явно не хотел уступать створки ворот сопернику и своему «бэкапу» Филиппу Грубаэуру. «Питтсбург» продолжал давить своего соперника, и с каждым моментом давление на ворота «Кэпс» увеличивалось, а Брейден Холтби продолжал демонстрировать свой высокий класс игры. Второй период не уступил по зрелищности первому, трибуны продолжали гнать «Вашингтон» вперёд, а Холтби по-прежнему достойно отстаивал свои ворота. На первой минуте периода «Питтсбург» вышел два в одного с вратарём, но штанга снова спасает «Кэпс» в самый последний момент. Вскоре феерическим сейвом отличился молодой голкипер «Пэнс» Мэтт Мюррей, молниеносно отреагировав на бросок Смит-Пелли, когда тот добивал шайбу в пустой угол ворот. Ближе к концу периода снова объявился Евгений Кузнецов, сконцентрировав внимание болельщиков на себе. Он «возил» оборону «Питтсбурга» у борта, после чего выполнил опасный бросок с острого угла, но это не смутило вратаря «Пэнс». На контратаке, после небольшой неразберихи за воротами Холтби, шайба отлетела прямиком к защитнику «пингвинов» Дюмоулину, который неточно нанёс бросок с убойной позиции перед воротами соперника.

Третий период стал решающим. Первая минута, и «Вашингтон» тут же вырывался в атаку, после чего Овечкин вышел на ударную позицию и… шайба дотронулась до сетки чужих ворот, и сирена снова подала свой зов, а болельщики начали предвкушать победу — 2:0, Овечкин забросил свою первую шайбу в этой серии. Игра продолжилась. Вскоре «Питтсбург» сократил отставание в счёте благодаря удачному отлёту шайбы от ноги Патрика Хорнквиста. Джастин Шульц набрасывал шайбу на сопернические ворота, но она отлетела от ноги Хорнквиста, что стало причиной первого гола «Пэнс» в этом матче — 2:1. Две минуты спустя «Питтсбург» сравнял счёт и крупно огорчил болельщиков хозяев. Сидни Кросби ответил Овечкину голом, реализовав передачу вдоль борта от Гюнцеля — 2:2. Следующей атакой «Пэнс» перевели счёт в свою пользу и установили окончательный результат матча. Поймав Холтби на неудачном выходе из ворот, Джейк Гюнцель незамедлительно бросил шайбу и вывел «Пэнс» в лидеры — 3:2. По итогам встречи «Питтсбург Пингвинз» одержали вверх над соперниками из Вашингтона и вышли вперёд в серии. Текущий счёт в полуфинальном противостоянии — 1:0 в пользу «Пингвинз».

28 апреля, суббота: «Бостон» не заметили «Тампу» в первом матче серии.

28 апреля Кучерову и команде предстояло сражаться с «Бостон Брюинз» в первом матче серии за выход в финал восточной конференции. Андрей Василевский, Никита Кучеров, а также Михаил Сергачёв, чьим пристанищем является «Тампа-Бэй Лайтнинг», после великолепной «регулярки» по-прежнему претендуют на звание обладателей Кубка Стэнли 2018 года со своей командой. «Тампа» спокойно прошлась по «Нью-Джерси» в первом раунде плей-офф, проиграв лишь одну встречу, а за все пять матчей серии Кучеров умудрился набрать 10 очков при 5 голевых передачах и 5 голах. Сейчас перед командой есть одна и единственная задача: пройти «Бостон», который доставил немало проблем «молниям» во время регулярного чемпионата. «Бостон Брюинз» заняли четвёртое общее место в лиге по истечению регулярного сезона, набрав 112 очков и добыв 50 побед.

Главным козырем «мишек» в этом плей-офф можно назвать молодого любимца бостонской публики Давида Пастрняка, являющегося лидером бомбардирского зачёта Кубка Стэнли. 21-летний чех набрал уже 17 очков в 8 матчах игр на вылет и не собирается останавливаться. В серии с «Торонто Мейпл Лифс», где исход серии был указан в седьмом матче, Давид набрал 13 очков, 9 из которых были набраны в первых двух встречах. К своим годам Давид Пастрняк успел стать одним из лидеров «Брюинз», занять крепкое место в первом звене на правом фланге атаки. Став 25-м номером драфта 2014 года, Давид с того момента провёл 254 игры в НХЛ и набрал 203 (94+109) очков при показателе полезности «+36». В этом сезоне на его счету 80 (35+45) очков в 82 играх. Его снайперские качества равны диспетчерским, что можно заметить по его статистике, и мало кто из соперников во время матча может предугадать ход действий Пастрняка.

В первые минуты матча «Тампа», воспользовавшись правилом домашней арены при своих болельщиках, окружили ворота «Брюинз» и начали забрасывать голкипера соперника беспрестанными бросками, но Тукке Раску всё было нипочём. Ни Кучеров, ни Стэмкос не смогли пробить финского голкипера. Первой попыткой «Брюинз» создать что-либо в атаке стал предсказуемый бросок Бержерона от синей линии, но таким банальным действием Андрея Василевского было не вспугнуть. Вскоре «Тампа» остановилась в шаге от «виктории», но Янни Гурд, бросив по пустым воротам, попал прямиком в штангу. Второй момент «Брюинз» снова преподнёс Патрис Бержерон, но Андрей Василевский молниеносно и как по сценарию поймал шайбу ловушкой. Несмотря на все старания «Тампы», счёт всё же был открыт гостями из «Бостона». Рик Нэш удачно подстроил клюшку под бросок Пастрняка, переправив шайбу в ворота Василевского — 1:0. Второго гола не пришлось долго ждать, уже на первой минуте второй 20-минутки Патрис Бержерон реализовал передачу Пастрняка. Находясь на остром к воротам углу, Давид Пастрняк ложным движением, показывая, что будет совершать бросок, отдал передачу на свободного Патриса, который замкнул ее точнейшим броском — 2:0. Уже на контратаке «Тампа» сократили своё отставание в счёте благодаря точному и мощному броску Дэна Джирарди от синей линии — 2:1. В середине периода Рик Нэш, выйдя на ударную позицию, нанёс бросок и поразил девятку ворот Василевского — 3:1. Ближе к концу периода, находясь в численном преимуществе, «Тампа» снова сократила своё отставание до одной шайбы благодаря услугам россиянина Михаила Сергачёва, бросившего прямиком от синей линии — 3:2. В третьем периоде «Бостон» не оставил шансов «Лайтнинг», забив четыре безответных гола, участие в которых приняли: Маршан, Бержерон и Дебраск. «Бостон» оформил окончательный счёт в матче — 6:2 и обеспечил себе победу в первом матче серии. А молодой чех снова порадовал болельщиков «Брюинз» четырьмя голевыми передачами.