Москва, 3 мая, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Июльские фьючерсы на нефть на бирже ICE в Лондоне закрылись 2 мая небольшим ростом, на спот-рынке цена на Brent снизилась до $73,06, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе американских торгов цена на черное золото опускалась до отметки $72,36 на фоне разочаровывающего отчета минэнерго США.

Согласно еженедельным данным, запасы нефти за неделю, закончившуюся 27 апреля, увеличились на 6,218 млн, до 435,955 млн баррелей (прогноз был +1,229 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 1,171 млн баррелей (прогноз был — 0,500 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 3,9 млн баррелей (прогноз был — 1,500 млн баррелей).

Добыча нефти в стране увеличилась на 33 тыс., до 10,619 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 3 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $73,16. На фоне общего ослабления американской валюты покупатели в рамках коррекции могут поднять цену до $74,14.

Общая же техническая картина указывает на снижение нефтяных котировок до $71,20.

Напомним, 27 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,27%, до $74,64 за баррель, WTI — на 0,95%, до $67,77 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $69,91 за баррель.

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