Екатеринбург, 3 мая, 2018, 07:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге установленное в здании церкви на проспекте Ленина в центре города устройство для анонимного оставления детей (так называемый «беби-бокс») снова сломалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Александр Кардаполов.

Александр Кардаполов Беби-бокс в Екатеринбурге на ремонте

Общественник пояснил, что окно «беби-бокса» огорожена ленточкой, на которой прикреплена табличка указывающее на то, что устройство не работает. Он попытался выяснить у служителей храма, в здании которого находится ящик для детей, что произошло, но дверь церкви была закрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года «беби-бокс» в Екатеринбурге уже ломался и был на ремонте. Через пару недель он был снова отрыт.

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Представители общественности и тогда и сейчас отмечают, что поломка такого устройства может быть небезопасной для новорождённых детей, которых могут туда подкинуть. Так в январе 2014 года в «беби-бокс» во Львове на Укарине покинули девочку, но сигнализация не сработала, ребёнок замёрз и умер. Было долгое разбирательство, по итогам которого ящик для детей демонтировали.

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"Мы вообще не понимаем, на каких основаниях установлен этот ящик. Те, кто его установил, предлагают подбрасывать туда новорождённых детей. Спрашивается, у нас любой житель Екатеринбурга вправе установить устройство для анонимного оставления детей или это позволено только Екатеринбургской епархии? У них голова есть? Четыре года назад из-за поломки «беби-бокса» ребёнок погиб. Год назад в Краснодарском крае погиб ребёнок внутри это ящика при невыясненных обстоятельствах. Видимо наши сторонники этих устройств ждут беды. Второй раз уже ящик сломался за последние полгода. Не дай бог произойдёт поломка, в тот момент, когда туда подбросят новорождённого», — сообщили в пресс-службе регионального отделения РВС.

Отметим, что «беби-бокс» в Екатеринбурге был установлен в начале 2014 года. За время работы в ящик для детей подбросили двух новорождённых, причём в 2014 году. Примечательно, что оба младенца в итоге вернулись в родные семьи, так как их родители были найдены и изменили своё решение.