Москва, 3 мая, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Майские праздники, как и весь апрель, для рубля выдались неблагоприятными. За апрель российская валюта подешевела к доллару США на 10,18%, за майские праздники — на 2,8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Ослабление рубля связано с обострением ситуации в Сирии, повсеместным укреплением доллара на Форекс в ожидании итогов заседания FOMC, а также с низкими объемами торгов во время майских праздников, которые упали в четыре раза по сравнению с объёмами в обычные дни.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США сохранил ключевую ставку на уровне 1,75%. Решение совпало с ожиданиями рынка. Трейдеры по-прежнему ожидают повышения ставки на 25 б.п. на заседании FOMC в июне. После заседания индекс доллара повышался до 92,83.

США и союзники начали военную операцию в Сирии против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Рынок негативно отреагировал на новость, потому что неизвестно, как будут развиваться события дальше и освещаться западными СМИ.

ООН уже сообщила о разрушенной больнице в городе Кафр-Зита. В провинции Хасеке погибли 25 мирных жителей. В населенном пункте Эль-Фадиль около города Эш-Шаддади от авиаударов коалиции разрушены жилые дома.

Сегодня, 3 мая, в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе, курс доллара — в минусе. В связи с этим первая половина торгов может быть благоприятной для рубля.

Так как внешний фон для него сохраняется негативным, к закрытию торгов ожидается повышение курса доллара до 64,50 руб., курса евро — до 77,06 руб. На ближайшие дни цель по доллару 66,50 руб.

Напомним, 27 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 105 коп. (+1,67%), до 64,02 руб., курс евро — на 41 коп. (+0,54%), до 76,48 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,3 млрд (+75,20%), евро/рубль — 82,6 млн евро (+4,29%).

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