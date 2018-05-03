Вашингтон, 3 мая, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Возможности российского истребителя Су-27 наводят ужас на Североатлантический альянс. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Victor Gumayunov Эффект Прандтля-Глоерта на Су-27

Истребитель Су-27 журнал называет лучшим среди легендарных летательных аппаратов, разработанных в СССР. В этом списке также самолеты МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25 и МиГ-29.

Су-27, отмечают авторы статьи, не уступает в скорости и вооружении американскому истребителю F-15, на возможности которого ориентировались советские конструкторы. Задача Су-27 — завоевание превосходства в воздухе, однако самолет оказался гибким в исполнении перехвата и нанесении ударов по наземным целям.

Разработанный в 1970-х годах истребитель получил в дальнейшем ряд модификаций, однако сохранил свою уникальность. Самолет поражает возможностями. Так, его скорость в 2,35 раза превышает число Маха.

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Боевая машина способна нести до восьми противовоздушных ракет, в основном средней или малой дальности, также Су-27 можно вооружить комплектом бомб и ракет. Опытный пилот может заставить машину выполнить ошеломляющие маневры — их могли видеть гости российских и европейских авиашоу.

Многоцелевой всепогодный истребитель четвёртого поколения Су-27 был разработан в ОКБ Сухого. Первый полет прототипа состоялся в 1977 году, а в 1985 году началась эксплуатация боевых машин.

Су-27 — один из основных самолётов российских ВВС. Его модификации приняли на вооружение страны бывшего СССР, Индия, Китай и другие государства.

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