Москва, 3 мая, 2018, 09:17 — ИА Регнум. _

Иван Шилов ИА REGNUM Колючая проволока

«Собибор»

Если тебя заперли в клетке, то это вовсе не значит, что ты животное. Бывает, что зверье оказывается как раз по ту сторону решетки, с ключами и плетьми в лапах. И нужно собрать все силы, чтобы не сдаться, не только сохранить человеческий облик, но и дать бой омерзительным двуногим чудовищам.

Режиссерский дебют народного артиста России Константина Хабенского, который сыграл в фильме главную роль, посвящен полузабытому эпизоду войны — единственному удачному восстанию в немецком лагере смерти. В лагерь Собибор, расположенный на территории Польши, нацисты свозили людей из разных стран, в основном евреев. Газовая камера и крематорий работали размеренно и методично, перерабатывая в пепел человеческие жизни, а палачи куражились, пользуясь беспомощностью обреченных. Но настал момент, когда терпение людей истощилось. Сопротивление возглавил советский офицер Александр Печерский. Приговоренные к смерти сами подписали приговор своим палачам и привели его в исполнение…

В фильме задействован интернациональный актерский состав, в роли коменданта концлагеря Карла Френцеля снялся Кристофер Ламберт.

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«Мстители. Война бесконечности»

И настало время эпической битвы! Суперзлодей метагалактического масштаба Танос вознамерился собрать все Камни Бесконечности, чтобы установить навеки свою власть во Вселенной. Ну, а создатели супергеройской киновселенной Марвел явно задались целью собрать вместе всех любимых фанатами персонажей. Железный Человек, Халк, Тор, Локи, Черная Пантера, Человек-паук, Стражи Галактики… и это еще далеко не все! Верным поклонникам придется изрядно понервничать, ведь в супербитве такого масштаба кто-то из их любимчиков рискует не уцелеть…

19-й фильм по комиксам Марвел сняли братья Энтони и Джо Руссо, на счету которых два фильма о Капитане Америка.

«Тело»

На что только не идут некоторые, чтобы сохранить внешнюю красоту, свежесть и привлекательность! Кира, героиня фильма Норберта Кайля, страдает от весьма необычных и серьезных проблем с кожей. Способы вернуть себе здоровье и миловидность она тоже находит очень нестандартные — оказывается, заплатки из чужой кожи отлично приживаются на проблемных местах. У прежних обладательниц вожделенных запчастей Кира разрешения на пересадку не спрашивает…

«Старое ружье»

Вновь тема Второй мировой войны, нацистских зверств и праведного возмездия. На сей раз — в фильме французского режиссера Робера Энрико, снятом в далеком 1975 году. Всю семью врача Жюльена — жену и дочь — зверски убили фашистские каратели, лютующие перед отступлением немецких войск из Франции. И Жюльен, до того лишь спасавший человеческие жизни, берет в руки старое отцовское ружье, чтобы уничтожать носителей фашистской чумы.

Сюжет фильма навеян чудовищной резней в Орадур-сюр-Глан, где эсэсовцы убили 642 невинных человека — все население деревни, включая женщин, стариков и детей.

«Остров собак»

Япония, ближайшее будущее. Кобаяши, мэру префектуры Мегасаки, осточертели псы, которых, по его мнению, расплодилось слишком много. Он издает указ, предписывающий собрать всех собак до единой — как бродячих, так и домашних, и свезти их на остров-свалку — пусть выживают там, как хотят. Но двенадцатилетний племянник мэра, сирота Атари, другого мнения на этот счет. Он тайком отправляется на Мусорный остров, чтобы найти и спасти своего пса Спотса. Разношерстая собачья банда пытается ему в этом помочь.

В кукольном мультфильме режиссера Уэса Андерсона можно разглядеть многие социальные, политические и психологически проблемы современной жизни — отнюдь не собачьей. Хотя, это еще как посмотреть… Мультфильм получил Серебряного медведя за лучшую режиссерскую работу на Берлинском кинофестивале.

«Папа-мама гусь»

Для некоторых слова «дисциплина» и «ответственность» ничего не значат, их девиз: «Что хочу, то и ворочу!» Если такой «свободный художник» заведется в стае, готовящейся к ответственному перелету, жди беды. Самонадеянный гусь Пэм, решив покрасоваться перед молодняком, в буквальном смысле слова свалился с небес на землю — прямо на голову двум отставшим от своих утятам. Теперь ему волей-неволей придется взять шефство над малышами. Всем троим предстоит долгое пешее путешествие — Пэм, повредивший крыло, стал не более летучим, чем пушистики шестнадцати дней от роду. Интересно, кто кого в итоге перевоспитает и научит уму-разуму?

Мультфильм, снятый американскими и китайскими мультипликаторами, стал режиссерским дебютом Криса Дженкинса, автора сценария другого «птичьего» мультфильма «Лови волну».