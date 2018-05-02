Ереван, 2 мая, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Блок «Царукян» поддержит «народного кандидата», то есть Никола Пашиняна во втором туре голосования по избранию премьер-министра, которое состоится 8 мая. Об этом после проведенной сегодня, 2 мая, встречи заявили лидер протестного движения Никол Пашинян и руководитель парламентской фракции блока «Царукян» Гагик Царукян, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Ереване.

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«Сегодня победа принадлежит народу, во второй раз мы также проголосуем за. Мы рядом с кандидатом от народа», — заявил Царукян.

Ранее глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что во втором туре выборов премьер-министра Республиканская партия Армения не выдвинет своего кандидата и поддержит того кандидата, который будет представлен одной третью депутатов.

В отличие от первого тура, для выдвижения Пашиняну понадобятся подписи минимум 35 депутатов, что может обеспечить фракция «Царукян».

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На многотысячном митинге, который завершился несколько минут назад, Никол Пашинян призвал завтра прекратить акции гражданского неповиновения, так как в парламенте Армении состоятся встречи, на которых политические силы попытаются документировать сегодняшние устные заявления. Он также сообщил, что депутаты фракции «Дашнакцутюн» также поддержат его кандидатуру на предстоящем 8 мая голосовании.

Пашинян однако призвал не терять бдительности и быть наготове, чтобы в любой момент возобновить акции протеста. Пашинян также заявил о безоговорочной победе народа.

«То, что произошло сегодня, было беспрецедентно. В Ереване и Армении не было ни одной открытой дороги. Полностью был закрыт аэропорт «Звартноц». Самым сенсационным является то, что сегодня улицу Туманяна перекрыли китайские туристы, которые потребовали сделать избранника народа премьер-министром Армении», — сказал Пашинян.