Екатеринбург, 2 мая, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты организационного комитета «2 мая» провели акцию «Одесская Хатынь. Помним, скорбим». Мероприятие началось в 19:00 по местному времени в центре города на площади Труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Акция памяти о трагедии в Одессе

Алексей Банников Стенды

Организаторы мероприятия установили памятные стенды с фотографиями погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Участникам предлагалось зажечь свечи и почтить память невинных жертв и простых мирных жителей, которые заживо сгорели или задохнулись дымом после того, как украинские экстремисты подожгли здание.

Алексей Банников Группа старшеклассников на мероприятии

«Мы также выступаем против пересмотра итогов Второй мировой войны. Именно из-за того, что 15 лет назад на Украине начали переписывать школьные учебники истории, в стране выросло поколение молодых людей, преклоняющихся перед Бандерой и Шухевичем. Мы должны помнить о трагедии в Одессе, потому что в нашем городе много студентов», — сообщила участница мероприятия Екатерина Сапрыкина.

Алексей Банников Мероприятие освещают сотрудники СМИ

Отметим, что акция вызвала интерес у СМИ и горожан. Люди подходили к организаторам и интересовались подробностями того, что происходит на площади и что происходило четыре года назад в Одессе. Среди присутствующих было много молодых людей.

Алексей Банников Митинг-реквием в Екатеринбурге

«Мы помним, что нацисты первой половины XX века устраивали массовые карательные акции, например в Хатыни, где были заживо сожжены все жители деревни. Так вот 2 мая 2014 года устроившие расправу над мирными жителями Одессы украинские неонацисты показали всему миру, что они являются последователями своих идейных предшественников в нацистской Германии. К сожалению, кроме России и ещё ряда стран руководители многих государств так и не дали оценку событиям четырёхлетней давности в одесском Доме профсоюзов. А некоторые страны и вовсе поддерживают бандеровских неонацистов. В том числе поэтому никто из тех, кто участвовал в массовом сожжении одесситов, так и не наказан до сих пор», — заявил один из участников акции.

Алексей Банников 2 мая в Екатеринбурге: Одесса, помним

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы так называемой самообороны «майдана» напали на Куликовом Поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон с разных этажей, а радикалы при этом продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников «антимайдана».