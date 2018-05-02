В Екатеринбурге прошла акция «Одесская Хатынь. Помним, скорбим…»
Екатеринбург, 2 мая, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты организационного комитета «2 мая» провели акцию «Одесская Хатынь. Помним, скорбим». Мероприятие началось в 19:00 по местному времени в центре города на площади Труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Организаторы мероприятия установили памятные стенды с фотографиями погибших 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Участникам предлагалось зажечь свечи и почтить память невинных жертв и простых мирных жителей, которые заживо сгорели или задохнулись дымом после того, как украинские экстремисты подожгли здание.
«Мы также выступаем против пересмотра итогов Второй мировой войны. Именно из-за того, что 15 лет назад на Украине начали переписывать школьные учебники истории, в стране выросло поколение молодых людей, преклоняющихся перед Бандерой и Шухевичем. Мы должны помнить о трагедии в Одессе, потому что в нашем городе много студентов», — сообщила участница мероприятия Екатерина Сапрыкина.
Отметим, что акция вызвала интерес у СМИ и горожан. Люди подходили к организаторам и интересовались подробностями того, что происходит на площади и что происходило четыре года назад в Одессе. Среди присутствующих было много молодых людей.
«Мы помним, что нацисты первой половины XX века устраивали массовые карательные акции, например в Хатыни, где были заживо сожжены все жители деревни. Так вот 2 мая 2014 года устроившие расправу над мирными жителями Одессы украинские неонацисты показали всему миру, что они являются последователями своих идейных предшественников в нацистской Германии. К сожалению, кроме России и ещё ряда стран руководители многих государств так и не дали оценку событиям четырёхлетней давности в одесском Доме профсоюзов. А некоторые страны и вовсе поддерживают бандеровских неонацистов. В том числе поэтому никто из тех, кто участвовал в массовом сожжении одесситов, так и не наказан до сих пор», — заявил один из участников акции.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы так называемой самообороны «майдана» напали на Куликовом Поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон с разных этажей, а радикалы при этом продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.
Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников «антимайдана».