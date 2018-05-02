Вашингтон, 18 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Западные лидеры отдают себе отчёт в том, что изъятие российских валютных резервов, замороженных в 2022 году, будет шагом однозначно незаконным с точки зрения международного права. И возможной такая мера может стать лишь в одном случае, который пока не наступил.

Сергей Корсун ИА Регнум

Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов, комментируя сообщение о том, что «Большая семёрка» (G7) намерена сохранить замороженными российские валютные активы, пока Москва не согласится выплатить компенсацию киевскому режиму.

Эксперт предположил, что нынешняя ситуация с незаконно замороженными Западом валютными активами России будет сохраняться, потому что открыто изъять российские активы западные лидеры пока не готовы, уверен Колганов. Есть риск дестабилизировать всю правовую систему, связанную с мировыми финансами, и усилить без того растущее недоверие к стабильности финансовой системы.

«Поиски различных юридических лазеек, которые позволили бы использовать российские активы, не идя на открытые нарушения действующих законодательств в западных странах, пока успехом не увенчались. Все схемы, которые предлагались и обсуждались, связаны с открытым нарушением права собственности. То есть каждая страна и каждый крупный инвестор, которые пользуются услугами западной финансовой системы, будут чувствовать усилившиеся риски, связанные с тем, что Запад позволяет себе произвольное обращение с чужими активами», — прокомментировал собеседник ИА Регнум.

В связи с этим Колганов полагает, что до сих пор нынешняя ситуация с замороженными активами сохранится в обозримом будущем. Он уверен, что этот вопрос на Западе сейчас на уровне государственных деятелей даже не обсуждается, как не дискутируется и вопрос о непосредственном военном столкновении с Россией.

Риски, по мнению эксперта, могут возникнуть в том случае, если Запад пойдёт на качественное ухудшение отношений с Россией. То есть перейдёт от режима санкций к торгово-финансовой блокаде, что будет означать объявление экономической войны. В таком случае Запад может пойти на конфискацию активов.

«Собственно говоря, торгово-экономическая блокада в международном праве приравнивается к агрессии. Эту черту Запад пока переходить явно не готов. Скорее всего, проблема будет «подвешена» до того момента, когда так или иначе разрешится ситуация с военной операцией на Украине», — отметил Колганов.

Страны G7 планируют сохранить замороженными российские валютные активы, пока не добьются от властей России выплат киевскому режиму за ущерб, якобы нанесённый ему в рамках военной спецоперации. К такому решению государства организации пришли по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G7 на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, прошедшей 17 апреля.

Однако использование замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине может привести к нарушению международного права. Об этом, как сообщило 18 апреля британское издание Financial Times, заявила президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По словам еврочиновницы, западные страны во главе с США стремятся защищать международное право и выступают за то, чтобы его уважала Россия. При этом именно в Соединённых Штатах был инициирован вопрос о передаче замороженных российских активов киевскому режиму.

Лагард отметила, что процедура конфискации активов может вызвать целый ряд вопросов, касающихся международного правопорядка, финансовой стабильности и ответственности.

Лидеры стран Евросоюза, как сообщало ИА Регнум, 18 апреля призвали как можно скорее согласовать предложение Еврокомиссии о предоставлении доходов от замороженных активов России киевскому режиму. Сейчас эту инициативу рассматривает комитет постоянных представителей стран — членов ЕС.

При этом Украина, как отметило 16 апреля агентство Reuters, в любом случае не сможет получить сразу всю сумму замороженных российских активов. Одно из наиболее перспективных предложений по этому вопросу предполагает, что страны G7 переведут проценты по замороженным российским резервам для использования их в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи киевскому режиму.

Профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах отмечал, что ЕС столкнётся с большими издержками в случае конфискации российских активов, и это будет похоже на выстрел в собственную ногу. Он уточнил, что нет юридических оснований для изъятия замороженных средств, и поэтому инвесторы отвернутся от ЕС, если объединение не будет уважать право собственности.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2023 года заявил, что Москва обязательно примет ответные меры в случае конфискации российских активов. Он подчеркнул, что такое изъятие противоречит всем существующим правилам.