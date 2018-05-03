Москва, 3 мая, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — одна из самых болезненных для России тем. Несмотря на то, что уже все чаще слышатся разговоры, что это рано или поздно произойдет, такой важнейший шаг требует долгой и вдумчивой подготовки. В том числе и в части моральной готовности граждан. Однако Дмитрий Медведев счел достаточным просто поставить полторы сотни миллионов россиян перед фактом и анонсировал законодательное обсуждение повышения пенсионного возраста. Как понимать слова главы правительства, пишет корреспондент ИА REGNUM Дарья Алексеева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава правительства упомянул о проведенной «достаточно серьезной экспертизе», при этом известно, что никаких всенародных опросов проведено не было, а это та база, на которую бы следовало опираться при экспертной оценке положения. В эту базу также должна войти трезвая (а не верноподданническая) оценка состояния российского здравоохранения и финансового положения пожилых людей, которым бесконечно трудно найти работу. Да и тот неквалифицированный труд, на который они, как правило, только и могут рассчитывать, не самое подходящее занятие для здоровья пожилого человека.

«Что касается еще одного резонансного заявления Дмитрия Анатольевича о повышении пенсионного возраста, то эта инициатива — существенный доход в бюджет», — говорит руководитель комитета по экономике московского отделения «ОПОРЫ России» Алексей Каневский, указывающий, что многие эксперты считают этот вопрос практически решенным.

Нельзя не отметить, что российский капитализм ельцинского криминального типа, в котором даже социальная сфера превращена в источник дохода, а помощи от государства людям уже нет — существуют только «услуги», вряд ли откажется выжать из российских стариков их копейки. Выжимать надо незащищенных — в противном случае, если бы речь шла о государстве социальной справедливости, то правительство бы анонсировало введение прогрессивного налога для граждан хотя бы с доходом от 2 млн рублей в месяц: но, видимо, тут как раз и включаются механизмы милосердия: люди трудились, ночей не спали, честно зарабатывали, а мы им — такую подножку? Никак нельзя…

Так или иначе, решение о повышении возраста выхода на пенсию, заверил Медведев, государству придется принимать. Но так как народ не спросили, напрашивается подозрение: что, по Медведеву «Государство — это я?..»

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