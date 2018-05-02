Луганск, 2 мая, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе вновь перешел в горячую стадию. Об этом Пасечник заявил журналистам сегодня, 2 мая.

Mil.gov.ua Украинский военный

«Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию», — сказал он.

Пасечник подчеркнул, что спецслужбы и вооруженные силы Украины резко увеличили интенсивность обстрелов, что привело к заметной эскалации конфликта.

«Подтверждение этого — только за последнее время — и циничный артобстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста МВД ЛНР, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции», — сообщил Пасечник.

Политик подчеркнул, что очередной виток противостояния разгорается в канун празднования Дня Победы.

«Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 Мая, как и положено потомкам победителей», — заключил Пасечник.