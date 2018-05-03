Лос-Анджелес, США, 3 мая, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Экранизация редко когда бывает лучше оригинала, и всегда обречена на сравнение. Создатели фильма об этом знают и уж если выбирают какую книгу для измывательства над нею, то с полным осознанием последствий. А если в процессе участвует и сам автор экранизируемого романа? Впечатлениями от фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», снятому по книге писателя-гика Эрнеста Клайна, делится автор ИА REGNUM Марина Александрова. В постановке самого Спилберга приключенческая антиутопия стала практически пародией на этот жанр, практически сказкой для старшего детского возраста. Чего стоят одни только стартовые условия: герой живет в трущобах, только если в книге мир прозябает в голоде и нищете, вокруг дикая преступность, экономический кризис, климатические катастрофы и множественные войны, то в фильме «страшные бедствия» трущоб сводятся к дефициту сахара и бунтам из-за скорости интернета. Такая насмешка над социальными проблемами, и ничто иное. Поведение и психологический портрет главного героя в книге и в фильме достойны отдельного сравнения и в итоге лишь добавляют противоречий. Казалось бы, а не все ли равно, если фильм качественно сделан и на него не жаль потратить два часа жизни? Ладно бы так. Но фильм Спилберга явно снимался по принципу «снимаю, потому что могу», в стремлении показать максимум финансовых и технических возможностей создателей. А легковесность и какое-то упрощенное понимание человеческих страхов сделали его и вовсе заповедником розовых пони. Так стоит ли смотреть этот фильм?

Цитата из к/ф «Первому игроку приготовиться». Реж. Стивен Спилберг. 2018. США Автомобиль

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