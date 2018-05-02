Ереван, 2 мая, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Спикер парламента Армении Ара Баблоян назначил дату выборов премьер-министра парламентом. Внеочередное заседание законодателей состоится 8 мая, говорится в сообщении пресс-служба парламента Армении.

Parliament.am Здание парламента Армении

«Согласно 3-й части статьи 140 конституционного закона Армении «Регламент Национального собрания» заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 8 мая, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании парламента», — говорится в заявлении спикера.

Первая попытка избрания премьер-министра 1 мая не удалась, правящая Республиканская партия Армении, у которой большинство мандатов, проголосовала против единственного кандидата, оппозиционера Никола Пашиняна. В случае, если парламенту не удастся избрать премьера во второй раз, он самораспускается.