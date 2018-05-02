Москва, 3 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 3 мая, отмечается Всемирный день свободы печати. Решение учредить Всемирный день свободы печати приняли на Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

Желание государств-членов ЮНЕСКО организовать праздник передали Генеральной Ассамблее ООН, которая в 1993 году провозгласила 3 мая Всемирным днём печати. Дату выбрали в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Намибии.

«В истории нашей страны был недолгий период абсолютной свободы печати — тотальной, без каких-либо ограничений свободы, степень которой даже не снилась пресловутой «свободной западной прессе». Припоминаете? Не так уж и давно это было, в 90-е. Можно было писать о чем угодно, как угодно и сколько угодно… и на чьи угодно деньги. Ценой вопроса оказалось падение уважения к печатному слову — уважения и к журналистам, и к конкретным изданиям, и к самому институту СМИ. Вчерашняя «четвертая власть» превратилась в «журналюг» и «брехунков». Потому что абсолютная свобода печати в отсутствие четко очерченного общественного или государственного заказа, как выяснилось, имеет оборотную сторону: столь же абсолютную свободу не писать. Если хлопотно, если невыгодно, если грозит неприятностями… Вот мы и сломались. Так проще. И не надо говорить о «давлении» и «цензуре» — кто-нибудь из вас видел живого цензора? Разве что в зеркале, — комментирует заместитель главного редактора ИА REGNUM Алексей Жерносеков.

Беда российской прессы не в отсутствии мифической «свободы», под которой чаще всего понимается отсутствие ответственности за тобою же сказанное слово и свобода обслуживать «влиятельных клиентов», старательно ловя мелкие подачки из их рук. А в достигшей пугающих масштабов свободе от общества. Мы — средства массовой информации? Но кого?»

В этом году главное мероприятие, посвященное Дню свободы печати и организованное совместно ЮНЕСКО и правительством Республики Гана, состоится в Аккре. Глобальная тема празднования — «Держать власть под контролем: СМИ, правосудие и верховенство права». Она посвящена вопросам СМИ и прозрачности политического процесса, независимости и медийной грамотности судебной системы, а также подотчетности государственных органов перед представителями общественности. Также в ходе мероприятия рассмотрят современные проблемы обеспечения свободы прессы в Интернете.

Центральным событием в этот день станет вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано. Премию основали в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Её присуждают человеку, целой организации или учреждению, которые внесли значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

Напомним, Гильермо Кано был наследником основателя колумбийской ежедневной газеты El Espectador Фиделя Кано Гутьерреса. С 1952 года он работал редактором El Espectador и освещал темы корриды, спорта, а также культурные и политические события. 17 декабря 1986 года его убили на выходе из редакции в Боготе два наёмных убийцы, связанные с колумбийскими наркокартелями. Предполагалось, что это была месть за кампанию газеты по разоблачению влияния торговцев наркотиками на политику страны. В 1997 году ЮНЕСКО учредила ежегодную премию Гильермо Кано, а в 2000 году Международный институт прессы назвал его одним из 50 героев свободы прессы в мире.