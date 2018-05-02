Вильнюс, 2 мая, 2018, 12:19 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте. Литва

Публикацию переписки президента Литвы Дали Грибаускайте с бывшим председателем партии Саюдис либералов Элигиюсом Масюлисом, которого ещё весной 2016 года считали фаворитом Грибаускайте и самым вероятным будущим премьер-министром, литовские СМИ уже называют самым большим ударом по президенту за почти 10 лет её правления.

Масюлиса обвиняют в самом крупном в истории Литвы коррупционном скандале, в котором подозреваемыми проходят как политики из разных партий, так и представители одного из крупнейшего литовского холдинга MG Baltic. Подозревается, что предпринимали подкупали членов литовского парламента для принятия выгодных для их бизнеса законов.

Масюлиса задержали в мае 2016 года с меченой наличностью, которую он получил от на тот момент вице-президента холдинга MG Baltic Раймондаса Курляндскиса. Политик свою вину отрицает, утверждает, что свыше ста тысяч евро получил взаймы, но ещё весной 2016 года подробно не комментировал свою линию защиты, утверждая, что обязательно расскажет СМИ подробности этого дела, а когда это случится, «многим станет жить веселее».

В конце апреля 2018 года дело было передано в суд, а в распоряжении журналистов Lietuvos rytas появилась переписка Грибаускайте с Масюлисом. Издание не уточняет, кто её передал, однако сам Масюлис утверждает, что её нет в материалах досудебного расследования. Само издание также ушло от ответа, передал ли переписку сам Масюлис.

Вся переписка, как предполагается Грибаускайте, производилась с электронной почты — tulpes@lrpk.lt. Tulpės в переводе с литовского языка — тюльпаны. Домен почты — уже многие годы не работающий адрес интернет-страницы канцелярии президента, однако сам он сохранился за учреждением. Масюлис утверждает, что это конспирологический адрес Грибаускайте. Это же подтвердил экс-премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс, который утверждает, что сама президент ему говорила, что будет писать письма с этой электронной почты. Ни сама Грибаускайте, ни её канцелярия пока никак не отреагировали на скандал, советник президента Литвы лишь коротко заявил СМИ, что президент не считает нужным комментировать только что переданное в суд расследование.

В двухлетней переписке множество тем, однако политиков возмутила часть, которая касалась посредничества Масюлиса между Грибаускайте и литовскими олигархами, а также попытки влиять на процессы в парламенте, что и было в итоге названо «попыткой давления на демократические процессы», что и чревато импичментом.

Сам Масюлис утверждает, что переписка с президентом первоначально была включена в дело о политической коррупции, допрос о содержании писем собирался устроить прокурор Юстас Лауцюс. Однако в назначенное время допрос прошел совсем по другим темам, вся переписка была изъята из дела, Лауцюс объявил, что она не относится к обвинениям, а сам позже пошел на повышение, став старшим прокурором Вильнюсского округа.

Президенту Литвы вменяют несколько серьёзных обвинений. Первое — это давление на СМИ при назначении генерального прокурора в 2015 году. Грибаускайте просила Масюлиса передать главе MG Baltic — компания руководит телеканалами и интернет-порталами — чтобы он оказал влияние на журналиста своего СМИ Томаса Дапкуса, который критиковал кандидатов в генпрокуроры.

«Ходит и чушь говорит, что он однокурсник Римшялиса (бывший советник президента, который позже был назначен на должность судьи Вильнюсского окружного суда — прим ИА REGNUM ) и т.д. Можете передать привет Моцкусу, чтобы попридержал своего гончего пса», — писала Грибаускайте в одном из писем Масюлису. Политик передал эти пожелания.

Вторым упреком стали попытки Грибаускайте через Масюлиса дестабилизировать работу правящего большинства прошлого созыва парламента. В переписках она с ним координировала блокировку различных решений, а на в тот момент оппозицию в лице либералов и консерваторов работали юристы президентской администрации, подготавливая обоснования против того или иного правового акта.

«Мои юристы готовят основание для обращения в Конституционный суд. Когда они проголосуют, мы передадим вам и консерваторам. Я считаю, что социал-демократы уже утратили смекалку и верят в придуманные ими легенды», — в одном из писем Масюлису пишет Грибаускайте.

Глава Литвы также обсуждала взлёт карьеры действующего премьера Саулюса Сквернялиса, нелестно отзываясь о нём. Переписка, полученная газетой Lietuvos rytas, говорит о том, что Грибаускайте с Масюлисом плели интриги и против Сквернялиса, когда он в прежнем правительстве занимал должность министра внутренних дел.

«Так Карбаускис (председатель Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис — прим. ИА REGNUM ) пообещал Сквернялису первое место в списке и претензию на формирование правительства?» — обсуждала в марте 2016 года президент с Масюлисом соглашение Сквернялиса и Карбаускиса.

Масюлис тогда рассказал президенту, что в тот день разговаривал со Сквернялисом: «Чувствуется, что придается неадекватно большое значение. Карбаускис отдал не только первое место, но и всю партию. Со Сквернялисом в список приходит еще отряд подлипал. Будет становиться все интереснее».

Президент была озабочена амбициями Сквенялиса: «Приведет полицейских, захочет должность главы сейма или правительства. Он уже сейчас опасный популист, будет становиться еще хуже».

Но Масюлис в конце марта 2016 года не придавал большого значения амбициям Сквернялиса: «Ну, до должности главы Сейма или правительства ему еще далеко. Городских избирателей так не проведешь с аграриями. С завтрашнего дня Сквернялис выходит из зоны комфорта. Поборемся». Но Грибаускайте предупредила Масюлиса: «Для вас Сквернялис будет самым серьезным конкурентом. И уговорите социал-демократов, что он не должен занять пост министра, если перейдет в некоалиционную партию».

Ещё одним упрёком Грибаускайте стали её советы либералам по дискредитации их политических оппонентов, на тот момент правящих социал-демократов. «Нужно публично над этим посмеяться… как премьер занимается интригами», — указывая на те или иные высказывания на тот момент премьера Альгирдаса Буткявичюса, писала Грибаускайте. Она также обсуждала способы вынесения вотума недоверия председателю парламента для развала коалиции.

А когда Грибаускайте в 2014 году попала во второй тур президентских выборов вместе с кандидатом от социал-демократов Зигмантасом Бальчитисом, глава либералов уже сам стал советовать президенту: «Чтобы получить больше голосов, профессору Ландсбергису («патриарх» литовских консерваторов Витаутас Ландсбергис), Кубилюсу (на тот момент председатель «Союза отечества» — Христианских демократов Литвы (консерваторов) Андрюс Кубилюс — прим. ИА REGNUM ) нужно сделать паузу, перестать агитировать за вас. Они уже точно мобилизовали своих избирателей, сделали большую работу. Мы будем делать акцент на недостатках Бальчитиса, но, не пугая Москвой, а подчеркивая неопределенность Бальчитиса, нерешительность, лукавство, когда он баллотировался в Европарламент».

У Грибауксайте тоже были идеи, как больнее задеть соперника: «Напомните, что он был одним из противников введения евро. Если бы евро был введен в 2007 году, мы бы уже получили пользу в размере до 8 млрд евро (тогда он сказал, что его мама не хотела, чтобы был введен евро)». «Что касается введения евро, это хороший угол — обязательно это используем. Есть еще судебные дела сына. Удачи!» — ответил ей Масюлис.

Эти и другие эпизоды теперь могут стать предметом парламентского расследования в отношении Грибаускайте. Этого не исключил председатель правящих Союза крестьян и зелёных Рамунас Карбаускис. О возможности расследования вплоть до импичмента высказался и ряд других политиков.

Канцелярия Грибаускайте, напомним, никак не комментирует скандал и ограничилась только коротким высказыванием советника президента Литвы. Это, в свою очередь, не устроило нынешнее руководство парламента.

Спикер сейма Викторас Пранцкетис в программе радиостанции Žinių radijas «Позиция» сегодня, 2 мая, утверждал, что если переписка президента и Масюлиса подлинная, то используемая в ней лексика некорректна. Он утверждал, что президент должна сама прокомментировать ситуацию, а не передавать заявления через своих советников.

«Я наблюдал за всем, что происходило в СМИ, так я могу сделать простой вывод: президент избрана жителями, последние взволнованы. И было бы хорошо, если бы сама президент ответила на все вопросы, потому что люди ждут ответов от нее самой. Я считаю, что хотя бы так можно было бы исправить ситуацию. Ситуация точно незаурядная», — сказал Пранцкетис, отметив, что дело о политической коррупции затронуло и высшее должностное лицо страны. Он также добавил, что народ избирал президента, а не его советников, поэтому говорить должна она сама.

«Содержание писем, конечно, нехорошее, некоторые высказывания очень некорректные. Президент должна сама ответить, на самом ли деле она писала эти письма», — сказал спикер.