Луганск, 2 мая, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины произвели четыре обстрела территории Луганской Народной Республики за минувшие сутки. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.

Mil.gov.ua Обстрел

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Лозовое, Нижнее Лозовое и Калиновка», — сказано в сообщении.

Уточняется, что огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и ручных противотанковых гранатометов РПГ.

Информация о погибших и раненых не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 мая Киев сменил формат своей карательной операции в Донбассе. Если раньше она называлась «антитеррористической» и проходила под формальным контролем Службы безопасности Украины (СБУ), то теперь была создана объединенная группировка украинских сил в Донбассе под единым командованием, которая осуществляет «операцию Объединенных сил» (ООС).

Ряд экспертов и политиков считает, что смена формата нужна Киеву для подготовки очередной бесплодной попытки силового решения конфликта в Донбассе.