Ереван, 1 мая, 2018, 20:29 — ИА Регнум. На специальном заседании парламентa Армении сегодня, 1 мая, 45 голосами «за», 55 — «против» депутаты отклонили кандидатуру единственного претендента на эту должность, лидера оппозиции Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

Photolure Никол Пашинян

Фракция правящей Республиканской партии Армении, обладающая 58 депутатскими мандатами, но отказавшаяся от выдвижения своего кандидата, назвала программу Пашиняна неубедительной и проголосовала против его кандидатуры. В поддержку лидера оппозиции выступили парламентские фракции блока «Царукян» и АРФ Дашнакцутюн, на днях в очередной раз покинувшей правящую коалицию и переметнувшейся в оппозиционный лагерь.

Единственным депутатом от РПА, который проголосовал за кандидатуру Пашиняна стал бывший заместитель директора Службы национальной безопасности Армении Феликс Цолакян.

Через 7 дней последует вторая попытка избрания парламентом премьер министра, а если и она не увенчается успехом, то президент вынужден будет распустить парламент и в течение 30 — 45 дней назначить досрочные выборы. При нынешнем развитии событий они пройдут по старому избирательному кодексу, предполагающему голосование как по общегосударственным, так и территориальным спискам кандидатов в депутаты политических партий и их блоков. Этот порядок неоднократно критиковался практически всеми политическими силами, кроме РПА.

В данный момент на площади Республики Армении около 100 тысяч человек, которые с раннего утра по призыву Пашиняна ждут его, скандируют «Никол — премьер-министр». Только что Пашинян прибыл на площадь, где выступит перед участниками митинга. Он уже назвал правящую партию «политическим трупом».