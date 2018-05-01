Калуга, 1 мая, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Накануне, 30 апреля в посёлке Заречье Ульяновского района Калужской области состоялось торжественное открытие межрегиональной Вахты Памяти 2018 года.

Минобороны России

По информации калужской областной телерадиокомпании «Ника», в этом, юбилейном для поисковиков, году исполнилось 30 лет со дня создания поискового движения в России. Открытие вахты памяти прошло у воинского захоронения в посёлке Милюгановский, в этом масштабном мероприятии приняло участие более 400 человек. Это поисковые отряды из Калужской, Тульской, Московской областей, из Брянска, Ульяновска, Астрахани, Ярославля.

Среди участников торжеств, ветераны войны, студенты, учащиеся школ Ульяновского района, а также военнослужащие Козельской дивизии РВСН.

В 2018 году межрегиональная Вахта Памяти будет разделена на два этапа: первый — до 9 мая, второй — до 22 июня. Решено, что итоги весенней смены поисковики подведут в Заречье. Еще в 2011—2012 гг. у посёлка Милюгановский было устроено кладбище из найденных в этих местах останков воинов, здесь установлен поклонный крест в память о погибших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Планируется, что рядом с крестом силами общественности, местной администрации и военно-исторического общества будет установлена памятная скульптура воина, а захоронению будет придан статус мемориала.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, поисковые работы в Калужской области проводятся в течение 30 лет. В 1988 году на Калужщине был проведен Первый Всесоюзный сбор поисковиков. Это событие дало мощный импульс развитию поискового движения в стране.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов на калужской земле погибло в боях и умерло от ран более 400 тыс. бойцов и командиров Красной Армии. В течение почти тридцати лет на территории Калужской области традиционно проходят всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт».

За этот период калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились пропавшими без вести.

Благодаря работе поисковиков на территории области организованы воинские мемориальные комплексы «Большие Устья» (Юхновский район), «Долина смерти» (Мосальский район, деревня Барсуки), «Поле Памяти» (Юхновский район, деревня Долина), «Поле Памяти» (Малоярославецкий районс), «Ивановское поле» (Износковский район, деревня Ивановское), «Подрыв» (Барятинский район, деревня Цветовка).

В 2017 году в регионе работали 47 поисковых объединений (более 600 человек), входящих в Реестр поисковых объединений Калужской области, 20 из которых — это молодежные поисковые отряды. За поисковый сезон 2017 года было поднято и захоронено с воинскими и религиозными почестями свыше тысячи останков бойцов и командиров, прочитано 18 медальонов, останки восьми бойцов переданы для захоронения на малой родине.

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