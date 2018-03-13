В Калуге торжественно отметили 30-летие поискового движения России

Калуга, , 17:23 — REGNUM В Калуге 13 марта прошли торжественные мероприятия, посвященные тридцатилетию организованного поискового движения России, родиной которого является Калужская область, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В 1988 году здесь был проведен Первый Всесоюзный сбор поисковиков. Это событие дало мощный импульс развитию поискового движения в стране.

Утром 13 марта на Площади Победы в Калуге собрали торжественный митинг и провели церемонию возложение венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата. Группа участников мероприятия отправилась на Мемориальное воинское кладбище Калуги для возложения цветов на могилу Юлия Михайловича Иконникова — первого председателя созданного в конце восьмидесятых годов XX века Всесоюзного координационного совета поисковых отрядов.

В калужском Инновационном культурном центре прошёл торжественный сбор, посвященный юбилею поискового движения. Приветствие его участникам направил председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры РФ Владимир Мединский.

Поздравляя поисковиков, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов высоко оценил их вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Очень важно, когда удается установить имя погибшего воина и сообщить об этом его семье, у которой появляется возможность поклониться памяти павшего. И эта работа всегда будет находить отклик в сердцах людей, особенно наших ветеранов», — заявил Анатолий Артамонов.

Руководителей поисковых отрядов области, а также общественных патриотических организаций и поисковых объединений из Астрахани, Брянска и Саранска наградили почётными грамотами губернатора Калужской области.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов на калужской земле погибло в боях и умерло от ран более 400 тыс. бойцов и командиров Красной Армии. В течение почти тридцати лет на территории Калужской области традиционно проходят всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт».

За этот период калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились пропавшими без вести.

Благодаря работе поисковиков на территории области организованы воинские мемориальные комплексы «Большие Устья» (Юхновский район), «Долина смерти» (Мосальский район, деревня Барсуки), «Поле Памяти» (Юхновский район, деревня Долина), «Поле Памяти» (Малоярославецкий районс), «Ивановское поле» (Износковский район, деревня Ивановское), «Подрыв» (Барятинский район, деревня Цветовка).

В 2017 году в регионе работали 47 поисковых объединений (более 600 человек), входящих в Реестр поисковых объединений Калужской области, 20 из которых — это молодежные поисковые отряды.

За поисковый сезон 2017 года было поднято и захоронено с воинскими и религиозными почестями свыше тысячи останков бойцов и командиров РККА, прочитано 18 медальонов, останки восьми бойцов переданы для захоронения на малой родине.

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