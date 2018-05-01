Ереван, 1 мая, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Цель народа — не замена одного лица другим лицом, а искоренение установленной в Армении коррупционной, антинародной, жестокой системы. Об этом сегодня, 1 мая, в своем выступлении на специальном заседании Национального собрания Армении заявил единственный кандидат в премьер-министры Армении, глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

Photolure Встреча Никола Пашиняна (справа) и Сержа Саргсяна

«Казалось, что Республиканская партия Армении трезво оценит ситуацию и будет руководствоваться интересами народа и государства, что будет способствовать де-юре фиксации этого общенационального пробуждения. Однако верхушка РПА во главе с Сержем Саргсяном продолжает играть в кошки-мышки с собственным народом и до сих пор так и не заявила, что будет голосовать за народного кандидата, хотя понимает, что это единственный путь преодолеть создавшийся кризис и поставить Армению на рельсы устойчивого развития, — сказал Пашинян и подчеркнул: — Понимая чувствительность ситуации, исходя из любви и толерантности, нашей идеологии национального единства и солидарности, мы нашими шагами создали все возможности для достойного ухода Сержа Саргсяна и верхушки РПА. Но эти люди, на протяжении многих лет державшие свой народ в цепях, подобное поведение, похоже, склонны воспринимать как слабость».

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Кандидат в премьер-министры также заявил: «Вчера вечером, согласно «висящим в воздухе» слухам, Серж Саргсян и Роберт Кочарян лично начали оказывать давление на депутатов всех фракций Национального собрания, всячески угрожая им и требуя не голосовать за кандидата от народа Армении. Представляете, известный тандем разработал план пресечения общенародной волны и возвращения к власти, основным инструментом которого по-прежнему остаются угрозы, физическое и психологическое давление и компроматы. Я хочу с этой высокой трибуны констатировать: господа, вы не понимаете и продолжаете не понимать сложившуюся в Армении ситуацию, и я хочу прямо предупредить, что ваши попытки истолковать толерантность общенародного движения как слабость могут привести к непредсказуемым и нежелательным последствиям. Отрезвитесь, пока не поздно, потому что это ваше поведение может стать причиной политического цунами в буквальном смысле слова».

Пашинян обратился также с призывом к народу: «С трибуны Национального собрания я обращаюсь к народу Республики Армения, к каждому гражданину. Дорогие соотечественники, вашу победу снова хотят украсть. Не оставайтесь дома, прямо сейчас выходите на улицу и направляйтесь на площадь Республики, наводните улицы и площади других городов».