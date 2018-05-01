Вашингтон, 1 мая, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Специальный прокурор США по делу о «вмешательстве России» в выборы американского президента 2016 года Роберт Мюллер подготовил список вопросов, которые он задаст действующему главе государства Дональду Трампу в рамках этого расследования. Об этом сегодня, 1 мая, пишет газета The New York Times, в распоряжении которой оказался этот список из 40 вопросов.

Цитата из к/ф «Фантомас». Реж. Андре Юнебель. 1964. Франция — Италия Ответы на вопросы

Сообщается, что спецпрокурор Мюллер планирует расспросить Трампа о деталях предвыборной кампании 2016 года. Также Мюллер спросит о деле соперницы Трампа по выборам Хиллари Клинтон, о «координации» его кампании с Россией, ведение бизнеса в России, деле об отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна, а также самой организации расследования российского вмешательства в выборы.

Адвокат Трампа не стал комментировать список вопросов Мюллера.

Напомним, спецпрокурор Мюллер несколько месяцев добивается встречи с Трампом, однако президент США не изъявлял особо желания общаться с ним. Но адвокаты Трампа порекомендовали ему пойти на сотрудничество. В январе 2018 года юристы Трампа составили для Мюллера бумаги, в которых объяснялись поступки президента за последние два года.

Однако Мюллер посчитал это недостаточным и попросил о личной встрече с президентом.

Отдельный блок вопросов посвящен бывшему директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми. Также есть вопросы о генеральном прокуроре Джеффе Сешнсе.