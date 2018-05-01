Москва, 2 мая, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Создание трансарктической линии связи в интересах оборонного ведомства запланировано от Североморска до Владивостока. Кабель планируется ввести в строй в 2025 году. Кроме того, будет создана целая сеть, которая свяжет объекты министерства на арктическом побережье и на островах. О трансарктической линии связи пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Как можно предположить из имеющейся информации, Министерство обороны не намерено ограничиваться прокладыванием оптоволоконного кабеля, но и планирует модернизировать систему раннего предупреждения о подводных лодках и мониторинга подводной обстановки в Северном Ледовитом океане и вдоль омывающей берега РФ части Тихого океана. Из других преимуществ быстрой и надежной связи — совершенствование системы управления войсками, более оперативное получение больших объемов информации с арктических объектов, ускоренное реагирование на возникающие ситуации, автоматизация ряда процессов.

Надежная связь в Арктике — вопрос не только Министерства обороны, эта тема обсуждалась на прошедшем 24 апреля президиуме госкомиссии по вопросам развития Арктики. Обсуждение касалось развития космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне РФ. По словам зампреда правительства Дмитрия Рогозина, в России разрабатывается комплексная система спутниковой связи и навигации, призванная покрыть всю названную зону.

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